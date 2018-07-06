"Нафтогаз" подал иск на $11,6 млрд против "Газпрома"
Украинская компания требует пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2013 года.
"Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом", начиная с марта 2013 года. Украинская компания оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов.
Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".
Компания сообщила, что транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.
В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа.
В марте 2018 года "Нафтогаз" предложил "Газпрому" начать переговоры о пересмотре тарифа, но "Газпром" занял на переговорах неконструктивную позицию, в связи с чем "Нафтогаз" решил обратиться в арбитраж.
"Продолжаем кошмарить бабушку", - так прокомментировала новый иск пресс-служба компании в фейсбуке.
Напомним, что в Стокгольме состоялось уже два арбитражных производства в рамках спора между "Нафтогазом" и "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза". По их результатам "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
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