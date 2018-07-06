"Нафтогаз" подал иск на $11,6 млрд против "Газпрома"

Украинская компания требует пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2013 года.

"Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом", начиная с марта 2013 года. Украинская компания оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".

Компания сообщила, что транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа.

В марте 2018 года "Нафтогаз" предложил "Газпрому" начать переговоры о пересмотре тарифа, но "Газпром" занял на переговорах неконструктивную позицию, в связи с чем "Нафтогаз" решил обратиться в арбитраж.

"Продолжаем кошмарить бабушку", - так прокомментировала новый иск пресс-служба компании в фейсбуке.