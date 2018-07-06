Поляки упростили процедуру трудоустройства для украинцев

28 июня польское Министерство по вопросам семьи, труда и социальной политики официально опубликовало документ, который освобождает 289 профессий от необходимости проводить исследование рынка труда при трудоустройстве иностранных граждан. Новые правила вступили в силу 1 июля.

Об этом сообщает UBR.

Ожидается, что новый порядок позволит польским компаниям ускорить процедуру приема трудовых мигрантов на 2-3 недели. Ведь теперь по указанным в списке специальностям не нужно будет доказывать, что на вакансии не претендуют польские граждане. Это означает также, что на тот же срок должно сократиться и время ожидания для самих заробитчан. Впрочем, как именно будет работать порядок и насколько эффективна окажется норма — пока неясно.

«Поляки до сих пор не могут прийти в себя после тех изменений, которые вступили в силу в январе 2018 года. Потому пока сложно сказать, насколько действенной окажется упрощенная процедура трудоустройства», — рассказал UBR.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Однако он признает, что инициативы в самом деле полезны. И если они будут работать так, как того ожидает польское правительство, сроки процедуры приема на работу иностранных граждан сократятся.

В сообщении, размещенном на официальном сайте министерства, чиновники признаются, что решение преследует цель сократить дефицит рабочей силы в стране, которая в последнее время приобрела угрожающие масштабы. И даже колоссальное количество украинцев, работающих в Польше (до конца года, по прогнозам, их число достигнет 3 млн), похоже не спасает ситуацию.

Список специальностей, к которым будет применяться упрощенная процедура, содержит 32 группы профессий (всего 283 специальности) и отдельно 6 позиций.

Инженеры (промышленность и производство, бетонные и стекольные технологии); Электротехники; Врачи и медсестры; Компьютерщики и программисты; Строители (бетонщики, сварщики, каменщики, слесари, кровельные, отделочные, дорожные работы); Домработницы и сиделки; Сварщики; Водители автобусов, грузовиков и спецтехники.