Скільки Польща та поляки вже витратили на підтримку українців — дослідження

Цьогоріч Польща витратить 1% ВВП на допомогу українським біженцям, інформує ZN.ua.

Скільки Польща та поляки вже витратили на підтримку українців — дослідження
© Офіс президента

Цього року особисті витрати громадян і офіційні — влади в Польщі на підтримку українських біженців перевищать 25 мільярдів злотих (5,3 мільярда доларів), або майже 1% ВВП країни, повідомляє Bloomberg з посиланням на державний аналітичний центр.

За перші три місяці після початку війни поляки витратили 10 мільярдів злотих на допомогу українцям, свідчать результати опитування, опубліковані Польським економічним інститутом (PIE) у середу. За даними PIE, уряд і місцева влада виділили близько 15,9 млрд злотих на соціальні виплати, охорону здоров’я та освіту для біженців у 2022 році.

Понад два мільйони українців оселилися в Польщі з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого і це стало поштовхом до масової підтримки з боку громадян, багато з яких прийняли біженців.

Дослідження PIE, засноване на опитуванні 2200 дорослих, проведеному з 25 квітня по 19 травня, показує, що 70% поляків у той чи інший спосіб взяли участь у наданні допомоги Україні.

Втім, попри те, що війна в Україні триває, кількість людей, залучених до допомоги біженцям, зменшилася до 57% на початок травня.

Дедалі більше зростає відчуття втоми — утримання біженців призводить до різкого зростання орендної плати та навантаження на школи. Це означає, що у майбутньому роль держави у забезпеченні біженців буде ключовою, резюмують автори дослідження.

Як повідомлялось, лідером із прийому українських біженців у Євросоюзі залишається Польща. Нещодавно країна спростила для українців процедуру отримання Карти поляка.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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