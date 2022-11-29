Українці їдуть на заробітки до Польщі, а поляки — на Захід

З початку листопада на польському ринку праці спостерігається зменшення кількості вакансій на 20%, але українці й надалі обирають Польщу як основний напрямок економічної міграції. Про це йдеться в аналітиці експертів Міграційної платформи EWL.

Фото: polsha24.com

Масового виїзду не зафіксовано

Як зазначають експерти, масового виїзду за кордон через втрату роботи в Україні та ракетні удари наразі не зафіксовано. Натомість через інфляцію і ріст цін поляки знову усе частіше стали виїжджати за кордон на заробітки.

У багатьох галузях польської економіки все ще не вистачає працівників. Згідно з даними Міністерства сім'ї та соціальної політики Польщі, рівень безробіття в жовтні становив 5,1%, тобто такий же, як і місяцем раніше — у вересні.

Ринок праці в Польщі

«Робота в Польщі є, проте кількість вакансій зменшилася порівняно з вереснем-жовтнем, коли вибір був ширшим. До сезонного спаду додався економічний чинник — деякі підприємства зменшують виробництво через вартість енергоносіїв і невпевненість у стабільній купівельної спроможності населення найближчим часом», — твердить Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL.

Українці, які не знають польської мови та не мають досвіду, шукають роботу в галузі е-сommerce та логістиці. Це робота на складах, пов’язана із комплектацією замовлень. Проста фізична робота, де можна заробити сезонно або працюючи довгий термін, є на підприємствах харчової і переробної промисловості, а також на заводах автопрому (виготовлення деталей та аксесуарів для автомобілей).

Найбільше брак робочої сили відчуває транспортна галузь, де 61% компаній задекларували у жовтні, що це у значному ступені сповільнює їхню діяльність.

За даними Польського економічного інституту, для 54% будівельних компаній нестача працівників є найбільшою перешкодою для функціонування — на будівельних майданчиках працювало багато чоловіків з України. Також бракує працівників висококваліфікованих працівників технічних спеціальностей (слюсарів, операторів машин).

Як свідчать дані Прикордонної служби Польщі, масовані ракетні удари у жовтні та листопаді і руйнування критичної інфраструктури не спричинили масового виїзду українців за кордон.

Поляки їдуть на Захід

Натомість через ріст цін поляки знову активно почали їздити на заробітки у західні країни ЄС. Лише за рік інтерес до пропозицій роботи за кордоном зріс вдвічі. За даними сайту OLX, з початку року понад 340 тис. осіб зв’язалися з рекрутерами, які пропонують роботу за межами Польщі. Найчастіше поляки їдуть до Німеччині та Британії.

«Ми помітили, що найбільше роботою за кордоном стали цікавитися з вересня. Інфляція стала дуже відчутною для польських родин. Різниця між заробітками в Польщі та на Заході є наразі суттєвою, тому поляки почали знову шукати можливостей заробити за кордоном», — переконує Марцін Колодзейчик.