Оккупационные власти Крыма продали акции элитных украинских санаториев

До "национализации" эти санатории находились в собственности Верховной Рады и "Укрпрофздравницы".

Оккупационные власти Крыма продали акции элитных украинских санаториев
Санаторий "Дюльбер"
Фото: crimee.com.ua

РоSSийские власти Крыма продали за 1,5 млрд рублей (около 620 млн грн, - ред.) акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые находились в государственной собственности.

Об этом 3 июля сообщила пресс-служба роSSийского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма, передает Крым.Реалии.

По заявлению заместителя министра имущественных и земельных отношений Крыма Оксаны Лахиной, решение о продаже было принято потому, что "высокий уровень износа указанных здравниц требует значительных инвестиций".

Договоры купли-продажи акций с победителем аукциона должны быть заключены в течение пяти рабочих дней. Право собственности на приобретенные акции перейдет к покупателю после их полной оплаты, отметили в крымском министерстве.

Покупателем когда-то элитных здравниц стала "Управляющая компания инфраструктурных проектов", которая, как полагают в СМИ, принадлежит бывшему начальнику ракетных войск РоSSии.

Подконтрольный РоSSии парламент Крыма согласовал продажу ялтинских санаториев "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" осенью 2017 года. До "национализации" эти санатории имели украинских собственников в лице Верховной Рады Украины и предприятия украинских профсоюзов "Укрпрофздравница".

В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и роSSийское зарубежное имущество.


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