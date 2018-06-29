Стоимость биткиона опустилась ниже $6000

Курс биткоина упал ниже $6000. Согласно данным CoinMarketCap, сейчас криптовалюта стоит около $5910. , пишут AIN.UA

Reuters отмечает, что в последний раз биткоин опускался ниже $6000 в ноябре 2017 года. Впрочем, новости о падении стоимости криптовалюты до такой отметки появлялись и в феврале 2018 года.

Reuters подчеркивает, что биткоин падает на фоне ослабевающего интереса со стороны инвесторов и негативных для криптовалют новостей от мировых регуляторов. Ранее многие криптовалюты упали в цене из-за крупных хакерских атак на криптобиржи, которые произошли в июне. Сначала стало известно о краже $42 млн у биржи Coinrail, а затем о потере $32 млн из-за атаки на биржу Bithumb.

 


Дмитрий Демченко, AIN


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