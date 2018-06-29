В "Нафтогазе" опровергли заявление "Газпрома" о решении суда в Швеции

Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, сегодня, 28 июня, решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины». Сегодняшнее заявление «Газпрома» относительно того, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности. Сегодняшнее решение означает, что, изучив доводы, приведенные «Нафтогазом», суд отклонил безосновательное утверждение «Газпрома» относительно того, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем. Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям «Нафтогаза» по другим причинам.

Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения. Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, «Нафтогаз» продолжит свои действия по взысканию задолженности «Газпрома» в других юрисдикциях.