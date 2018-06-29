В "Нафтогазе" опровергли заявление "Газпрома" о решении суда в Швеции

Нафтогаз

Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, сегодня, 28 июня, решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины». Сегодняшнее заявление «Газпрома» относительно того, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности. Сегодняшнее решение означает, что, изучив доводы, приведенные «Нафтогазом», суд отклонил безосновательное утверждение «Газпрома» относительно того, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем. Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям «Нафтогаза» по другим причинам.

Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. Нафтогаз планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения. Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, «Нафтогаз» продолжит свои действия по взысканию задолженности «Газпрома» в других юрисдикциях.

Источник: RBC.ua


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
В Киеве повысили тарифы на холодную водуВ Киеве повысили тарифы на холодную воду
В Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплатеВ Сумах работники завода вышли на "голодное шествие" из-за задолженности по зарплате
В Нацбанке назвали причины падения ценности гривни в 14 разВ Нацбанке назвали причины падения ценности гривни в 14 раз
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-владельцы банка "Надра" братья Сегаль давят на государственные органы, - ФГВФЛЭкс-владельцы банка "Надра" братья Сегаль давят на государственные органы, - ФГВФЛ
Стало известно, когда государство может продать "Приватбанк"Стало известно, когда государство может продать "Приватбанк"
Рейдеры пытались захватить государственный гранитный карьер в Житомирской областиРейдеры пытались захватить государственный гранитный карьер в Житомирской области
Украинцы начали открывать счета в негосударственных пенсионных фондахУкраинцы начали открывать счета в негосударственных пенсионных фондах
Олигархи «повесили» на государство 56 млрд грн своих долговОлигархи «повесили» на государство 56 млрд грн своих долгов
Государство сохранит контрольный пакет "Турбоатома" при приватизацииГосударство сохранит контрольный пакет "Турбоатома" при приватизации
Коломойский ожидает решения Лондонского суда по Приватбанку не раньше 2020 годаКоломойский ожидает решения Лондонского суда по Приватбанку не раньше 2020 года
Суд вернул Гостиный двор государствуСуд вернул Гостиный двор государству
Государство 4 млрд грн направляет на развитие животноводстваГосударство 4 млрд грн направляет на развитие животноводства
РоSSия остановит добычу газа на Одесском месторождении из-за суда с УкраинойРоSSия остановит добычу газа на Одесском месторождении из-за суда с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости