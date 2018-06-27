«Юнистрим» продолжает обслуживать денежные переводы в Украину в обход санкций

РоSSийская платежная система «Юнистрим» продолжает предоставлять услугу денежных переводов в Украину, несмотря на санкции украинских властей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». , пишут AIN.UA

В офисе «Юнистрима» изданию сообщили, что перевод можно провести только в евро, а выдачей средств в Украине занимается британская платежная система CEL.INT. У нее заключены договоры с украинскими банками, в числе которых «Ощадбанк», «Юнексбанк», «Аккордбанк», Credit Optima Bank и iBox Bank.

Раньше «Юнистрим» проводил платежи на Украину не только через CEL.INT, но и через украинскую платежную систему Welsend, которая принадлежит государственному «Укргазбанку». Впрочем, «Юнистрим» прекратил предоставлять эту услугу с 21 июня. Именно тогда НБУ лишил лицензии платежную систему TYME из-за работы с роSSийскими системами.

В пресс-службе «Юнистрима» отметили, что «система не представлена в Украине и не имеет договоров с выплачивающими банками в Украине». «Коммерсантъ» отмечает, что это соответствует действительности — но только формально.

 


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
В США просят ввести санкции против владельца МТС ЕвтушенковаВ США просят ввести санкции против владельца МТС Евтушенкова
Киевсовет утвердил план застройки северной ТроещиныКиевсовет утвердил план застройки северной Троещины
Блок рекламы


Похожие новости
Украину наводнят банкоматами и терминалами для обмена валютУкраину наводнят банкоматами и терминалами для обмена валют
Reuters: ZTE достигла договорённости с властями США по поводу отмены санкцийReuters: ZTE достигла договорённости с властями США по поводу отмены санкций
В Швейцарии заблокировали счета роSSийского миллиардера Вексельберга из-за санкций СШАВ Швейцарии заблокировали счета роSSийского миллиардера Вексельберга из-за санкций США
Парламент подготовил закон, который позволит завести в Украину PayPalПарламент подготовил закон, который позволит завести в Украину PayPal
Глава НКРЭКУ заявил о необходимости повысить цены на газ на 65-70%Глава НКРЭКУ заявил о необходимости повысить цены на газ на 65-70%
Лотерейные компании "М.С.Л" и "Патриот" выведены из-под санкцийЛотерейные компании "М.С.Л" и "Патриот" выведены из-под санкций
Закон о вывозной пошлине лома сохранил валютные поступления в Украину на уровне транша МВФ, - КаленковЗакон о вывозной пошлине лома сохранил валютные поступления в Украину на уровне транша МВФ, - Каленков
ЕС может возместить убытки европейским компаниям из-за санкций СШАЕС может возместить убытки европейским компаниям из-за санкций США
РоSSийский олигарх Ротенберг в обход санкций инвестирует в ГерманиюРоSSийский олигарх Ротенберг в обход санкций инвестирует в Германию
Французский Total выйдет из иранского проекта из-за угрозы санкций СШАФранцузский Total выйдет из иранского проекта из-за угрозы санкций США
Последние новости
Подгружаем последние новости