«Юнистрим» продолжает обслуживать денежные переводы в Украину в обход санкций

РоSSийская платежная система «Юнистрим» продолжает предоставлять услугу денежных переводов в Украину, несмотря на санкции украинских властей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». , пишут AIN.UA

В офисе «Юнистрима» изданию сообщили, что перевод можно провести только в евро, а выдачей средств в Украине занимается британская платежная система CEL.INT. У нее заключены договоры с украинскими банками, в числе которых «Ощадбанк», «Юнексбанк», «Аккордбанк», Credit Optima Bank и iBox Bank.

Раньше «Юнистрим» проводил платежи на Украину не только через CEL.INT, но и через украинскую платежную систему Welsend, которая принадлежит государственному «Укргазбанку». Впрочем, «Юнистрим» прекратил предоставлять эту услугу с 21 июня. Именно тогда НБУ лишил лицензии платежную систему TYME из-за работы с роSSийскими системами.

В пресс-службе «Юнистрима» отметили, что «система не представлена в Украине и не имеет договоров с выплачивающими банками в Украине». «Коммерсантъ» отмечает, что это соответствует действительности — но только формально.