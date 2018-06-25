Земельные торги с 1 сентября переведут на систему ProZorro.Продажи

"Зашел на prozorro.sale, выбрал участок, подал предложение".

Кабинет министров с 1 сентября планирует перевести торги по реализации прав аренды на земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на систему ProZorro.Продажи.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"С 1 сентября совместно с Министерством аграрной политики мы попробуем перевести всю землю исключительно на электронные аукционы. Зашел на prozorro.sale, выбрал участок, подал предложение. Мы ожидаем, что налогоплательщики получат существенно больше от пользования имуществом, уменьшатся коррупционные риски и мы узнаем о реальных ценах аренды. Ну и отдельно надеюсь, что такой механизм заслужит доверие и станет первым мостиком для открытия рынка продажи земли", - написал он в фейсбуке.

Пресс-служба Кабмина сообщила, что в рамках пилотного проекта электронных земельных торгов Госгеокадастр сможет использовать внешние электронные площадки для реализации прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Разнообразие точек входа для потенциальных покупателей призвано повысить уровень транспарентности процесса, а онлайн-формат торгов - позволить привлечь максимальное количество участников, в том числе новый пул покупателей, которые уже являются постоянными пользователями системы ProZorro.Продажи.

Сейчас происходит настройка торговых процедур в соответствии с требованиями Земельного кодекса, который регулирует порядок проведения земельных торгов.

"Сейчас в госсобственности более 10 млн га земель, при этом официально сдано в аренду около четверти, заключено 56 тыс. договоров и далеко не все из них по рыночным ценам. Причины тут разные, начиная от коррупции и заканчивая отсутствием эффективного механизма сдачи в аренду земельных участков", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление и.о. министра аграрной политики Максима Мартынюка.

По данным Кабмина в 2017 году на земельных торгах было реализовано 1837 прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. га. В результате местные бюджеты получили 118,7 млн грн. Средняя арендная ставка, которая формируется на торгах, за последние 5 лет выросла на более 10 п.п. и по итогам 2017 года составила 14,73%. За первое полугодие 2018 этот показатель увеличен до 18,75%.

Порядок продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) на конкурентных началах в форме аукциона предусмотрен главой 21 Земельного кодекса Украины.

Порядок реализации пилотного проекта по проведению электронных земельных торгов был утвержден постановлением КМУ от 21 июня 2017 года №688.