Учет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую систему

Украина перейдет на новую систему учета газа. Потребляемый газ будут измеряться в тех же единицах, что и электроэнергию. Такой учет газа уже давно действует в Европе. Украина отложила дату введения новой системы учета на после войны.

В Украине будут по-новому вести учет газа: в Нафтогазе рассказали, что ждет потребителей

О внедрении новой системы рассказали на сайте Нафтогаза.

В сообщении говорится, что Украина должна была ввести у себя новую систему учета газа уже с 1 мая. Это делается для того, чтобы привести украинскую систему учета в общеевропейскую, а также для того, чтобы достичь большей справедливости при оплате за газ. Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще в ноябре прошлого года.

В Европе уже давно считают потребление газа в энергетических единицах – в киловатт-часах. Это связано с тем, что система учета в кубометрах не точно воспроизводит реальное потребление газа. Ведь в одном кубометре при разных условиях может содержаться разное количество молекул газа. И соответственно, калорийность такого газа может быть разной. Потому в Украине решили перейти на европейскую систему учета газа.

В Украине будут по-новому вести учет газа: в Нафтогазе рассказали, что ждет потребителей
Однако случилась война, и в правительстве решили, что сейчас не время испытывать терпение потребителей новой системой учета. Соответствующим приказом Минэнерго введение новой системы учета было отложено до окончания войны.

"В соответствии с приказом Министерства энергетики Украины от 30 апреля 2022 года № 169 в связи с введением военного положения в Украине и в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа" газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" откладывает введение киловатт-часов в платежках", – говорится в сообщении Нафтогаза.

При этом в Нафтогазе напоминают, что самим потребителям не придется переводить кубометры, показанные счетчиком в киловатт-часы. Это – обязанность оператора ГРМ или вашего облгаза.

Напомним, Нафтогаз предупредил об отключении газа более 10 тысяч семей украинцев.


Марченко Любов, Тудей

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