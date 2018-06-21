Глава Intel Брайан Кржанич ушел в отставку. Причина — отношения с сотрудником компании

Брайан Кржанич ушел с поста генерального директора Intel , а также покинул ее совет директоров. Компания провела внутреннее расследование и выяснила, что у Кржанича были отношения с одним из сотрудников. Об этом сообщается в блоге Intel . , пишут AIN.UA

Как отмечает CNBC, Кржанич нарушил правило компании, запрещающее иметь отношения менеджерам с их непосредственными подчиненными. Бывший генеральный директор закончил отношения к моменту его отставки. Пока неясно, с кем имел отношения Кржанич.