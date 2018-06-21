Глава Intel Брайан Кржанич ушел в отставку. Причина — отношения с сотрудником компании
Брайан Кржанич ушел с поста генерального директора Intel, а также покинул ее совет директоров. Компания провела внутреннее расследование и выяснила, что у Кржанича были отношения с одним из сотрудников. Об этом
Как отмечает CNBC, Кржанич нарушил правило компании, запрещающее иметь отношения менеджерам с их непосредственными подчиненными. Бывший генеральный директор закончил отношения к моменту его отставки. Пока неясно, с кем имел отношения Кржанич.
Брайан Кржанич возглавлил Intel в 2013 году, ранее он занимал должности исполнительного вице-президента и главного операционного директора. В Intel Кржанич работал с 1982 года. Его задачей, как генерального директора, была смена фокуса компании с производителя компонентов для компьютеров на провайдера данных. В 2011 году его компенсация составила $21 млн.
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21.06.2018 20:59