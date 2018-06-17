ГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионов

Государственная фискальная служба отменила штраф на сумму почти 200 миллионов гривен международной табачной компании British American Tobacco.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Совет бизнес-омбудсмена.

Согласно сообщению, 5 января 2018 года в Совет бизнес-омбудсмена обратилась British American Tobacco, которую ГФС обвинила в занижении налоговых обязательств на сумму более 180 млн гривен.

«В конце 2016-го и 2017 гг. Верховная Рада повысила акциз на табачные изделия на 40% и почти 30% соответственно. Как правило, для конечных покупателей это означает пропорциональный рост стоимости продукции. Однако, по словам жалобщика, чтобы резко не повышать цены, он запланировал постепенное увеличение стоимости готовой продукции», — пояснили в совете.

«При этом расходы на оплату акциза на этот переходный период в начале года он принимал на себя. Таким образом, в начале 2017-го и 2018 гг. производитель реализовал сигареты по цене ниже себестоимости», — добавили там.

ГФС сочла эти действия неправомерными, поскольку данные операции, по мнению ведомства, не относились к обычной хозяйственной деятельности, а были направлены на занижение собственных налоговых обязательств. Соответственно, на всю партию реализованных сигарет налоговая доначислила НДС и штраф — на общую сумму почти 200 млн гривен.

Как отмечается в сообщении, инспектор Совета бизнес-омбудсмена обратил внимание ГФС на то, что законодательство позволяет совершать убыточные хозяйственные операции, если они имеют надлежащую деловую цель.

«В этом случае производитель отказался от резкого повышения цены и пошел на кратковременную потерю маржи для сохранения доли рынка. В дальнейшем компания постепенно подняла цены, что позволило сохранить прибыльность», — отметили в Совете.

В результате ГФС отменила доначисления и штраф почти в полном объеме, дело было закрыто в начале апреля.

В пресс-службе British American Tobacco подтвердили факт отмены штрафа, однако отказались уточнить общую сумму претензий.

British American Tobacco (BAT) — крупная международная табачная компания. В Украине ей принадлежит ЧАО «А/О Табачная компания «В.А.Т.-Прилуки» (Черниговская обл.) основанная в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики.