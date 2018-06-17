ГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионов

ГФС

Государственная фискальная служба отменила штраф на сумму почти 200 миллионов гривен международной табачной компании British American Tobacco.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Совет бизнес-омбудсмена.

Согласно сообщению, 5 января 2018 года в Совет бизнес-омбудсмена обратилась British American Tobacco, которую ГФС обвинила в занижении налоговых обязательств на сумму более 180 млн гривен.

«В конце 2016-го и 2017 гг. Верховная Рада повысила акциз на табачные изделия на 40% и почти 30% соответственно. Как правило, для конечных покупателей это означает пропорциональный рост стоимости продукции. Однако, по словам жалобщика, чтобы резко не повышать цены, он запланировал постепенное увеличение стоимости готовой продукции», — пояснили в совете.

«При этом расходы на оплату акциза на этот переходный период в начале года он принимал на себя. Таким образом, в начале 2017-го и 2018 гг. производитель реализовал сигареты по цене ниже себестоимости», — добавили там.

ГФС сочла эти действия неправомерными, поскольку данные операции, по мнению ведомства, не относились к обычной хозяйственной деятельности, а были направлены на занижение собственных налоговых обязательств. Соответственно, на всю партию реализованных сигарет налоговая доначислила НДС и штраф — на общую сумму почти 200 млн гривен.

Как отмечается в сообщении, инспектор Совета бизнес-омбудсмена обратил внимание ГФС на то, что законодательство позволяет совершать убыточные хозяйственные операции, если они имеют надлежащую деловую цель.

«В этом случае производитель отказался от резкого повышения цены и пошел на кратковременную потерю маржи для сохранения доли рынка. В дальнейшем компания постепенно подняла цены, что позволило сохранить прибыльность», — отметили в Совете.

В результате ГФС отменила доначисления и штраф почти в полном объеме, дело было закрыто в начале апреля.

В пресс-службе British American Tobacco подтвердили факт отмены штрафа, однако отказались уточнить общую сумму претензий.

British American Tobacco (BAT) — крупная международная табачная компания. В Украине ей принадлежит ЧАО «А/О Табачная компания «В.А.Т.-Прилуки» (Черниговская обл.) основанная в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики.

Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.


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