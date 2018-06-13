В Днепропетровской области эвакуировали шахту из-за угарного газа в выработке

На момент происшествия в шахте находилось 217 человек.

В Днепропетровской области эвакуировали шахту из-за угарного газа в выработке
Фото: wikimapia.org

На шахте "Терновская" в Днепропетровской области, которая входит в шахтоуправление "Павлоградское", в среду пришлось временно остановить работу из-за угарного газа (CO) в выработке.

Пресс-служба холдинга ДТЭК сообщила, что незначительное содержание угарного газа поступало с ранее отработанного изолированного производства, заизолированного с 2014 года.

На момент происшествия в шахте находилось 217 человек, их вывели на поверхность. Пострадавших нет.

Напомним, в апреле на шахте "Терновская" из-за несчастного случая погиб шахтер.


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