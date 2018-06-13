Украинский стартап запустил Kickstarter-кампанию для сбора денег на рюкзак. Нужную сумму собрали за 7 часов
Украинский стартап Pleatpack design
Главная особенность Pleatpack — в возможности увеличить его размер. Рюкзак расширяется с 6 литров до 26,7.
Среди других особенностей Pleatpack:
- Защита от кражи. В рюкзак вшиты магниты, которые плотно закрывают рюкзак и не позволяют людям взять из него вещи без ведома владельца;
- Защита от влаги. Pleatpack сделан из ткани с водоотталкивающей пропиткой 600D.
Цена рюкзака — $119. Сейчас еще доступны специальные предложения по $89 и $99. Pleatpack design планирует начать поставки в декабре 2018 года.
Ранее Pleatpack design уже выходил на Kickstarter с этим рюкзаком и собрал $19 000, но кампанию остановили, а счет обнулили. Причина заключалась в том, что американский партнер стартапа запустил одновременно две кампании, что запрещено правилами Kickstarter. После разбирательств с платформой Pleatpack design разрешили запуститься еще раз.
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Финансы
13.06.2018 12:09