Украинский стартап запустил Kickstarter-кампанию для сбора денег на рюкзак. Нужную сумму собрали за 7 часов

Украинский стартап Pleatpack design запустил кампанию на Kickstarter для сбора средств на городской рюкзак Pleatpack. И всего за 7 часов собрал нужную сумму — $8500. , пишут AIN.UA

Главная особенность Pleatpack — в возможности увеличить его размер. Рюкзак расширяется с 6 литров до 26,7.

Среди других особенностей Pleatpack:

Защита от кражи. В рюкзак вшиты магниты, которые плотно закрывают рюкзак и не позволяют людям взять из него вещи без ведома владельца;

Защита от влаги. Pleatpack сделан из ткани с водоотталкивающей пропиткой 600D.

Цена рюкзака — $119. Сейчас еще доступны специальные предложения по $89 и $99. Pleatpack design планирует начать поставки в декабре 2018 года.

Ранее Pleatpack design уже выходил на Kickstarter с этим рюкзаком и собрал $19 000, но кампанию остановили, а счет обнулили. Причина заключалась в том, что американский партнер стартапа запустил одновременно две кампании, что запрещено правилами Kickstarter. После разбирательств с платформой Pleatpack design разрешили запуститься еще раз.