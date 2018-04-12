«Антонов» через Польщу купив канадську вітрову прибиральну машину за 14 мільйонів
ДП «Антонов» 15 березня уклав угоду з компанією «Aero-GSE Sp. z o.o. Sp. k.» (Польща) про закупівлю вітрової прибиральної машини за 447 тис євро, або 14,38 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця 2019 року в Гостомель на умовах CIP поставлять одну аеродромну продувну машину RPM Tech AF1 виробництва
Польська «Aero-GSE Sp. z o.o. Sp. k.»
У 2017 році «Aero-GSE Sp. z o.o.» продала ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» блок тестового електричного навантаження за
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