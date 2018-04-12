Новый венчурный фонд Overkill ищет стартапы в Украине и готов инвестировать более 700 000 евро

У стартапов из Центральной и Восточной Европы появился еще один потенциальный источник smart-финансирования. В прошлом году управленцы из ряда венчурных фондов Европы (среди которых Techstars и Accelerace) создали новый фонд Overkill Ventures. Сегодня фонд ищет стартапы на стадии MVP, в том числе и Украины, и готов инвестировать более 700 000 евро. Познакомится с представителями фонда можно будет уже этой весной в Киеве — на конференции iForum, пишут AIN.UA.

Overkill Ventures предоставляет структурированное финансирование в два этапа: рre-seed в размере 40 000 евро и seed в размере 400 000–700 000 и более. Инвестиции предлагаются в виде конвертируемого займа (оценка стартапа пересматривается на последующих раундах).

Помимо денег, фонд составляет для стартапов индивидуальную менторскую программу, чтобы помочь привлечь новые инвестиции. Для каждого стартапа подбирают индивидуального ментора или нескольких менторов, которые будут работать с командой. В основном это создатели успешных стартапов со всего мира, вышедших на мировой уровень и привлекших миллионные инвестиции.

В течение трех лет Overkill планирует провести 5 программ для 50 стартапов. Продолжительность программы составит 3 месяца, но стартапы по желанию смогут остаться и на более долгий срок. Основной офис фонда расположен в столице Латвии, Риге, соответственно и программа будет проходить в Риге.

Overkill Ventures интересуют в первую очередь стартапы с готовым MVP и первыми клиентами. Преимущество получат проекты, учредители которых уже имеют предыдущий опыт создания технологических компаний/продуктов, а также имеют опыт работы на ведущих должностях в технологических компаниях.


Майя Яровая, AIN


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