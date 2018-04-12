Два украинских банка собираются объединиться

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«Скай банк» намерен рассмотреть вопрос о реорганизации финучреждения.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно сообщению, в повестку общего собрания акционеров, запланированного на 23 апреля 2018 года внесен вопрос о предоставлении наблюдательному совету банка полномочий на проведение переговоров о такой реорганизации и необходимых мерах с «Банк Сич».

«Скай банк» основан в 1991 году. По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года его крупнейшим акционером являлся глава набсовета Ариф Бабаев (99,44093%).

Банк «Сич» основан в 2011 году. По состоянию на 1 января 2018 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

По информации НБУ, на 1 января 2018 года по размеру общих активов Скай банк занимал 76-е место (458,701 млн грн) среди 84 действовавших в стране финучреждений, банк «Сич» — 59-е (844,696 млн грн).


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