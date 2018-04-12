Рева назвал размер зарплаты для украинцев, который бы остановил трудовую миграцию

Увеличение уровня заработной платы до 500 евро в эквиваленте привело бы к тому, что люди стали бы задумываться, стоит ли ехать работать за границу.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева журналистам в среду, сообщает корреспондент Укринформа .

«Правительством за два года много чего было сделано для того, чтобы детенизировать экономику, чтобы детенизировать заработную плату. Но на сегодняшний день мы не достигли того уровня, который бы позволил остановить трудовую миграцию, а значит, усилия нужно продолжать увеличивать. Я считаю таким промежуточным этапом, когда у нас уровень зарплат выйдет хотя бы на эквивалент 500 евро в месяц. Когда мы достигнем такого уровня, люди, которые едут за границу, будут задумываться: ехать или нет», — заявил Рева.

Он также прибавил, что трудовая миграция очень негативно влияет на развитие экономики страны.

«Не говорю о финансовой стабильности, поскольку трудовые мигранты, работающие за рубежом, отправляют достаточно большие средства, и на поддержку платежного баланса они влияют положительно. Но сам факт, что квалифицированные люди выезжают из Украины, конечно, суживает возможности нашей экономики и уменьшает возможности для экономического роста», — отметил Рева.

По его словам, люди едут туда, где больше платят, поэтому, если хотим остановить трудовую миграцию, необходимо принять все меры, чтобы заработная плата украинцев увеличивалась.