Картковий ринок: українці віддають перевагу безготівковим розрахункам

За III квартал 2022 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами становила 2 152,4 млн шт., а їхня сума — 1 886,8 млрд грн. Про це свідчить статистика використання платіжних карток, емітованих банками України, протягом III кварталу 2022 року.

Картковий ринок: українці віддають перевагу безготівковим розрахункам
Фото: prostobank.ua

В Україні упродовж III кварталу 2022 року з використанням платіжних карток здійснено майже 2 млрд безготівкових операцій на суму близько 1 млрд грн. Це більше на 4% за кількістю та на 57% за сумою порівняно з III кварталом 2021 року.

За кордоном кількість та сума оплати товарів у торговельних pos-терміналах та отримання готівки в банкоматах із використанням платіжних карток суттєво зросли порівняно з довоєнним часом.

Зокрема, у III кварталі 2022 року українцями за кордоном було здійснено 94,8 млн операцій на суму 121,9 млрд грн (у III кварталі 2021 року — 23,2 млн операцій на суму близько 20 млрд грн).

Українці віддають перевагу безготівковим операціям

У липні — вересні 2022 року українці продовжували віддавати перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими, особливо під час війни.

У III кварталі 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила понад 68% у загальній сумі операцій із платіжними картками (у III кварталі 2021 року цей показник становив 61%). Їх частка за кількістю зросла до 93% (за III квартал 2021 року — 90%).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у III кварталі 2022 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:

  • за кількістю — на розрахунки в торговельній мережі — 54,1% (понад один мільярд операцій). Їхня сума становила більше чверті від усіх безготівкових операцій (26,2%). Порівняно з III кварталом 2021 року кількість таких операцій збільшилася на понад 5%, а сума — майже на 40%;

  • за сумою — на перекази з картки на картку — 54,1% (або 694,7 млрд грн). Їхня кількість становила 14%. Водночас за сумою перекази з картки на картку зросли майже удвічі порівняно з III кварталом 2021 року. Це свідчить про підтримку українцями один одного та їх допомогу силам оборони в умовах війни.

Оплата товарів і послуг в інтернеті у III кварталі 2022 року становила більше чверті за кількістю (27%) та приблизно шосту частину за сумою (17,1%) від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це понад 220 млрд грн.

Середня сума однієї операції у III кварталі 2022 року становила:

  • в торговельній мережі — 311 грн (у III кварталі 2021 року — 233 грн),

  • з переказу з картки на картку — 2 489 грн (1582 грн),

  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 409 грн (393 грн).





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