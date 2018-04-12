Украина уже начала наполнять хранилища газом

Трубы на территории подземного газового хранилища в Львовской области. 30 сентября 2014 года. Украина, подписавшая трехмесячное соглашение об импорте из РоSSии более дешевого газа, чем из Европы, начала пополнять подземные хранилища, готовясь к следующей зиме, сообщила государственная газотранспортная монополия Укртрансгаз. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании «Укртрансгаз».

Согласно данным «Укртрансгаза», 9 апреля 2018 года нетто-закачка газа превысила нетто-отбор из ПХГ — закачано было 4,07 млн куб. м, отобрано 1,06 млн куб. м.

С начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 9 апреля 2018 года Украина снизила запасы газа в ПХГ на 56%, или на 9,536 млрд куб. м до 7,438 млрд куб. м.

Запасы газа в ПХГ на 9 апреля 2018 года на 10,5%, или на 869,98 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (8,308 млрд куб. м).

Источник: ЭП


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