Украина уже начала наполнять хранилища газом

Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании «Укртрансгаз».

Согласно данным «Укртрансгаза», 9 апреля 2018 года нетто-закачка газа превысила нетто-отбор из ПХГ — закачано было 4,07 млн куб. м, отобрано 1,06 млн куб. м.

С начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 9 апреля 2018 года Украина снизила запасы газа в ПХГ на 56%, или на 9,536 млрд куб. м до 7,438 млрд куб. м.

Запасы газа в ПХГ на 9 апреля 2018 года на 10,5%, или на 869,98 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (8,308 млрд куб. м).