Ціна на газ в ЄС падає на тлі стрімкого заповнення газом підземних сховищ, Газпром намагається це "владнати" черговими відключеннями

Ціна газу на європейському ринку під час торгів у вівторок знизилася майже на $1000 доларів за 1 тис. куб. м у порівнянні з цінами тиждень раніше. Ця тенденція виникла на тлі стрімкого заповнення газом європейських підземних сховищ, повідомляє агентство Bloomberg.

Так, під час торгів у вівторок ціна на газ продовжила зниження й опустилася нижче $2550 за 1 тис. куб. м, свідчать дані лондонської біржі ICE. Вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зменшилася до $2539 за 1 тис. куб. м, або 245 євро за МВт год.

Як зазначає агентство, ціна падає на тлі стрімкого заповнення газом європейських підземних сховищ, рівень запасів у яких перевищить цільові 80% до опалювального сезону на два місяці раніше від плану. Запаси країн Євросоюзу станом на 28 серпня були поповнені на 79,94%, згідно з даними інвентаризації Gas Infrastructure Europe.

У Польщі запаси поповнені майже на 100%, а сховища Португалії вже повністю заповнені. За даними GIE, італійське сховище заповнене на 81%, угорське – на 62%, а болгарське – на 60%. У Франції понад 90% її газових сховищ заповнено.

«Останні дані про рівні зберігання стали довгоочікуваним полегшенням для ринку та допомогли ще більше знизити ціни на газ та електроенергію у вівторок», – зазначає Bloomberg.

Показники зниження температур, що наразі спостерігаються у Східній Європі та деяких частинах Піренейського півострова наступного тижня, також допоможуть країнам заощаджувати більше газу, оскільки очікується, що для охолодження потрібно менше енергії.

Також на ціну газу вплинуло і невелике зниження вартості азійський ф'ючерсів на постачання зрідженого природного газу в останні кілька днів.


Лія Ільченко, ZN.ua





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