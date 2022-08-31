Експерт розповів про скандальну орендну угоду з Нафтогазом - деталі
Керований Юрієм Вітренко НАК "Нафтогаз України" орендує приміщення за 500 тисяч доларів на місяць.
Про це розповів у Facebook експерт Олександр Охріменко, інформує
"21.09.2020 між ПАТ "Нерухомість столиці" (Орендодавець) в особі директора Полєтухи О.В. та АТ НАК "Нафтогаз України" (Орендатор) в особі директора з енергоефективності та управління майном "Групи Нафтогаз" Щербенко В.В., укладено договір оренди нежитлової офісної будівлі з паркінгом (літ. А) (бізнес-центр "Нillfort Business Mansion"), розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 12, загальною площею 13304,60 кв. нотаріусом Київського міського нотаріального округу Карою В. В. та зареєстрований у реєстрі за № 208. Згідно з умовами Договору, його укладено на 4 роки, а розмір щомісячної орендної плати становить 440 668 дол. США, причому НАК "Нафтогаз України" повинен був сплатити аванс, рівний 15 місяцям оренди в сумі 6 610 020 дол США. Сплачена сума авансу починала зараховуватися як орендна плата, тільки починаючи з 30-го місяця терміну оренди, або через 2,5 року", - розповів експерт.
За його відомостями, у зв'язку з несвоєчасним виконанням орендодавцем у встановлені терміни ремонтно-оздоблювальних робіт 27 серпня 2021 року між ним в особі начальника управління справами Зайця О.В. та орендарем в особі директора Струльова А.А. укладено додаткову угоду №1 до Договору, засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Карою В.В. та зареєстрована у реєстрі за №246. Вказаною додатковою угодою збільшено термін дії Договору з 4 до 9 років, а також збільшено розмір авансу з 15 до 36 місяців оренди, тобто 15 864 048 дол. США. Також збільшено загальну розрахункову суму за Договором з 26 440 080 дол. США до 47592144 дол. США.
При цьому на момент укладання Договору АТ НАК "Нафтогаз України" мало кілька адміністративних будівель, що знаходилися на балансі підприємств Групи "Нафтогаз", та низку діючих договорів оренди офісних приміщень у центральній частині Києва.
"З урахуванням введення у 2020 карантину в Україні та переведення співробітників на дистанційну форму роботи, управлінське рішення про доцільність оренди будівлі загальною площею понад 13 тис. кв.м. на вул. Михайлівський строком на 108 місяців (9 років) та щомісячною платою 440 668 дол. США за наявності власних та орендованих будівель та приміщень не відповідає принципам максимальної економії та ефективності діяльності АТ "НАК "Нафтогаз України", - наголошує експерт.