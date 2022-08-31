Експерт розповів про скандальну орендну угоду з Нафтогазом - деталі

Керований Юрієм Вітренко НАК "Нафтогаз України" орендує приміщення за 500 тисяч доларів на місяць.

Про це розповів у Facebook експерт Олександр Охріменко, інформує Апостроф .

"21.09.2020 між ПАТ "Нерухомість столиці" (Орендодавець) в особі директора Полєтухи О.В. та АТ НАК "Нафтогаз України" (Орендатор) в особі директора з енергоефективності та управління майном "Групи Нафтогаз" Щербенко В.В., укладено договір оренди нежитлової офісної будівлі з паркінгом (літ. А) (бізнес-центр "Нillfort Business Mansion"), розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 12, загальною площею 13304,60 кв. нотаріусом Київського міського нотаріального округу Карою В. В. та зареєстрований у реєстрі за № 208. Згідно з умовами Договору, його укладено на 4 роки, а розмір щомісячної орендної плати становить 440 668 дол. США , причому НАК "Нафтогаз України" повинен був сплатити аванс, рівний 15 місяцям оренди в сумі 6 610 020 дол США . Сплачена сума авансу починала зараховуватися як орендна плата, тільки починаючи з 30-го місяця терміну оренди, або через 2,5 року", - розповів експерт.

За його відомостями, у зв'язку з несвоєчасним виконанням орендодавцем у встановлені терміни ремонтно-оздоблювальних робіт 27 серпня 2021 року між ним в особі начальника управління справами Зайця О.В. та орендарем в особі директора Струльова А.А. укладено додаткову угоду №1 до Договору, засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Карою В.В. та зареєстрована у реєстрі за №246. Вказаною додатковою угодою збільшено термін дії Договору з 4 до 9 років, а також збільшено розмір авансу з 15 до 36 місяців оренди, тобто 15 864 048 дол. США . Також збільшено загальну розрахункову суму за Договором з 26 440 080 дол. США до 47592144 дол. США .

При цьому на момент укладання Договору АТ НАК "Нафтогаз України" мало кілька адміністративних будівель, що знаходилися на балансі підприємств Групи "Нафтогаз", та низку діючих договорів оренди офісних приміщень у центральній частині Києва.