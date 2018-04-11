РоSSийский рубль падает третий день подряд из-за санкций США

Биржевой курс евро к рублю утром, 11 апреля, на торгах Московской биржи превысил 80 руб. впервые с марта 2016 г.

Максимальная цена покупки достигала 80,15 руб. за евро. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,9 руб., пишут Ведомости.

Курс доллара достигал 64,77 руб. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 руб. Последний раз доллар превышал 64 руб. в декабре 2016 г.

Рубль стремительно дешевеет третий день подряд. В пятницу на закрытии торгов евро стоил 71,38 руб., доллар – почти 58,18. Во вторник основные торги завершились на уровне 63,11 руб. за доллар и 77,84 руб. за евро. Таким образом, с пятницы курс рубля снизился более чем на 12% к евро и более чем на 11% к доллару.