РоSSийский рубль падает третий день подряд из-за санкций США
Биржевой курс евро к рублю утром, 11 апреля, на торгах Московской биржи превысил 80 руб. впервые с марта 2016 г.
Максимальная цена покупки достигала 80,15 руб. за евро. По данным на 10:10 мск евро на бирже стоит 79,9 руб., пишут
Курс доллара достигал 64,77 руб. По данным на 10:10 мск американская валюта стоит 64,6 руб. Последний раз доллар превышал 64 руб. в декабре 2016 г.
Рубль стремительно дешевеет третий день подряд. В пятницу на закрытии торгов евро стоил 71,38 руб., доллар – почти 58,18. Во вторник основные торги завершились на уровне 63,11 руб. за доллар и 77,84 руб. за евро. Таким образом, с пятницы курс рубля снизился более чем на 12% к евро и более чем на 11% к доллару.
В понедельник после объявления 6 апреля минфином США новых санкций против роSSийских граждан и компаний фондовый рынок РоSSии обрушился, что в свою очередь спровоцировало ослабление рубля.
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