Курс гривны укрепился еще на пять копеек

Национальная валюта укрепилась на отметке ниже 26 гривен за доллар.

Курс гривны укрепился еще на пять копеек
Фото: Надано автором

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 апреля, на 4,96 коп. до 25,9259 гривны за доллар.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Во вторник НБУ повысил официальный курс гривны на 11 апреля на 5,15 коп. до 25,9755 гривны за доллар.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В библиотеке им. Вернадского выбрали нового директораВ библиотеке им. Вернадского выбрали нового директора
Киев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парковКиев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парков
В Украине хотят усложнить теневой оборот наличныхВ Украине хотят усложнить теневой оборот наличных
У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»
Падение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкцийПадение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкций
Блок рекламы


Похожие новости
Эксперты рассказали, как обвал роSSийского рубля может повлиять на курс гривниЭксперты рассказали, как обвал роSSийского рубля может повлиять на курс гривни
Новые модели Ugears набрали в пять раз больше нужного за первый день на Kickstarter
За пять лет украинцы удвоили свои траты в ПольшеЗа пять лет украинцы удвоили свои траты в Польше
У Гройсмана зупиняють конкурси на керівників крупних держпідприємств і монополізують вплив
Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана городаКиев объявил конкурс на проект туристического талисмана города
Порошенко: Украинцы продают доллары и покупают гривныПорошенко: Украинцы продают доллары и покупают гривны
Нацбанк с июля прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеекНацбанк с июля прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек
Акселератор компании Concepter отобрал пять стартапов для прохождения программы
НБУ купил $59,3 млн на фоне укрепления курса до 25,93 грн/доллНБУ купил $59,3 млн на фоне укрепления курса до 25,93 грн/долл
НБУ купил у банков $59 млн на фоне укрепления курсаНБУ купил у банков $59 млн на фоне укрепления курса
Последние новости
Подгружаем последние новости