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Курс гривны укрепился еще на пять копеек Национальная валюта укрепилась на отметке ниже 26 гривен за доллар. Фото: Надано автором Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 апреля, на 4,96 коп. до 25,9259 гривны за доллар. Об этом сообщается на сайте НБУ. Во вторник НБУ повысил официальный курс гривны на 11 апреля на 5,15 коп. до 25,9755 гривны за доллар.

LB.ua

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