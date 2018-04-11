Бывший представитель Украины в МВФ претендует на место в Совете НБУ

В Совете вакантны еще две должности.

Бывший представитель Украины в МВФ претендует на место в Совете НБУ
Фото: НБУ

Бывший представитель Украины в Международном валютном фонде Александр Петрик претендует на место в Совете Национального банка Украины.

Об этом пишет "Финклуб" со ссылкой на реестр деклараций, где кандидаты на должности во власти должны показывать свои доходы.

В настоящее время в Совете НБУ остается незаполненной квота президента. В октябре 2016 года Петр Порошенко назначил членами Совета НБУ Василия Фурмана и Богдана Данилишина, но должности еще двух членов Совета остались вакантными.

Напомним, Александр Петрик был представителем МВФ в Украине с апреля 2013 года до февраля 2017 года, когда его сменил Владислав Рашкован.

До этого он долгое время работал в НБУ на разных должностях: начальник отдела прогнозирования и перспективных исследований; заместитель директора экономического департамента; директор департамента экономического анализа, исследований и прогнозирования; заместитель директора генерального департамента - директор департамента экономического анализа и прогнозирования генерального экономического департамента.

У Александра Петрика хранится $415,3 тыс. в Bank-Fund Staff Federal Credit Union (Федеральный кредитный союз персонала Всемирного банка и МВФ). В Укрэксимбанке у него было 25,1 тыс. грн и $8,6 тыс. Еще 403,6 тыс. грн он накопил в корпоративном НПФ НБУ.

В доходах у Александра Петрика были как пенсия от МВФ (541,4 тыс. грн), так и зарплата от МВФ (405,8 тыс. грн). Выплаченная ему в Украине пенсия составила за 2017 год 116,7 тыс. грн.


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