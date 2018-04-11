Эксперты рассказали, как обвал роSSийского рубля может повлиять на курс гривни

Обвал роSSийского рубля после введения новых санкций США против роSSийских компаний, олигархов и должностных лиц не окажет существенного влияния на валютный рынок Украины в краткосрочной перспективе, однако такое влияние возможно в дальнейшем при полномасштабном кризисе в РФ .

Так считают опрошенные УНИАН эксперты.

В частности, как прокомментировал начальник отдела продаж казначейских продуктов «ОТП Банка» Юрий Крохмаль, из-за падения курса роSSийского рубля объем поступающей в Украину экспортной выручки в рублях снизится в пересчете на доллары и, соответственно, снизится предложение валюты от экспортеров, получающих такую выручку. «Однако сейчас, в период сезонного преобладания на межбанковском валютном рынке Украины предложения валюты, скорее всего, сложившаяся ситуация сильного влияния на курс гривни не окажет. В перспективе, снижение экспортной выручки из РоSSийской Федерации сократит возможности Национального банка Украины по пополнению резервов через покупку валюты с рынка», — прогнозирует эксперт.

При этом он отметил, что за последние годы товарооборот между Украиной и РФ существенно сократился, из-за чего влияние курса рубля на курс гривни также ощутимо снизилось. Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко также отметила, что в последние годы зависимость Украины от РоSSии снизилась. «Краткосрочные колебания рубля не должны оказать серьезного влияния на динамику украинской валюты, так как прямой и сильной зависимости между ними нет. Среднесрочное влияние, если в РоSSии развернется валютный кризис, будет заметным, но благодаря переориентации на другие рынки, очевидно, не столь болезненным, как еще несколько лет назад», — полагает эксперт. По ее словам, потенциальный финансовый кризис в РоSSии (если санкции и ослабление рубля продолжатся) в среднесрочной перспективе сдержанно негативно скажется на украинском экспорте. «В структуре экспорта товаров РоSSия все еще занимает весьма существенную долю в 9%, и ослабление рубля, если оно будет продолжаться, может привести к снижению продаж украинских товаров в РоSSию.