Эксперты рассказали, как обвал роSSийского рубля может повлиять на курс гривни

рубль и гривна

Обвал роSSийского рубля после введения новых санкций США против роSSийских компаний, олигархов и должностных лиц не окажет существенного влияния на валютный рынок Украины в краткосрочной перспективе, однако такое влияние возможно в дальнейшем при полномасштабном кризисе в РФ.

Так считают опрошенные УНИАН эксперты.

В частности, как прокомментировал начальник отдела продаж казначейских продуктов «ОТП Банка» Юрий Крохмаль, из-за падения курса роSSийского рубля объем поступающей в Украину экспортной выручки в рублях снизится в пересчете на доллары и, соответственно, снизится предложение валюты от экспортеров, получающих такую выручку. «Однако сейчас, в период сезонного преобладания на межбанковском валютном рынке Украины предложения валюты, скорее всего, сложившаяся ситуация сильного влияния на курс гривни не окажет. В перспективе, снижение экспортной выручки из РоSSийской Федерации сократит возможности Национального банка Украины по пополнению резервов через покупку валюты с рынка», — прогнозирует эксперт.

При этом он отметил, что за последние годы товарооборот между Украиной и РФ существенно сократился, из-за чего влияние курса рубля на курс гривни также ощутимо снизилось. Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко также отметила, что в последние годы зависимость Украины от РоSSии снизилась. «Краткосрочные колебания рубля не должны оказать серьезного влияния на динамику украинской валюты, так как прямой и сильной зависимости между ними нет. Среднесрочное влияние, если в РоSSии развернется валютный кризис, будет заметным, но благодаря переориентации на другие рынки, очевидно, не столь болезненным, как еще несколько лет назад», — полагает эксперт. По ее словам, потенциальный финансовый кризис в РоSSии (если санкции и ослабление рубля продолжатся) в среднесрочной перспективе сдержанно негативно скажется на украинском экспорте. «В структуре экспорта товаров РоSSия все еще занимает весьма существенную долю в 9%, и ослабление рубля, если оно будет продолжаться, может привести к снижению продаж украинских товаров в РоSSию.

Но ситуация будет намного лучше, чем была бы, например, в 2012 году, когда РоSSия покупала четверть всего украинского экспорта», — добавила Репко. Также эксперт допускает негативное влияние на объемы переводов из РоSSии в Украину, которые в 2017 году составили 1,3 миллиарда долларов. «По обновленным данным НБУ, Польша постепенно заместила РоSSию как лидера по объемам переводов, а безвизовый режим позволит украинским работникам легче переориентироваться. Уже в 2013 году, даже до введения безвизового режима, произошел перелом — украинцы стали больше посещать Европу, чем РоSSию», — отметила Репко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Калининграде для оформления опор освещения использовали перевернутые горшкиВ Калининграде для оформления опор освещения использовали перевернутые горшки
В библиотеке им. Вернадского выбрали нового директораВ библиотеке им. Вернадского выбрали нового директора
Киев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парковКиев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парков
В Украине хотят усложнить теневой оборот наличныхВ Украине хотят усложнить теневой оборот наличных
Падение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкцийПадение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкций
Блок рекламы


Похожие новости
В "Нафтогазе" рассказали о планах арестовать активы "Газпрома" в ЕвропеВ "Нафтогазе" рассказали о планах арестовать активы "Газпрома" в Европе
Reuters: Планы Маска обваливают акции TeslaReuters: Планы Маска обваливают акции Tesla
На рынке нефтепродуктов может появиться монополия, - экспертыНа рынке нефтепродуктов может появиться монополия, - эксперты
«Это войдет в учебники как пример «Не делайте так никогда»: PR-эксперты о кейсе «Цитруса»«Это войдет в учебники как пример «Не делайте так никогда»: PR-эксперты о кейсе «Цитруса»
В Украине резко обвалилось производство легальной водкиВ Украине резко обвалилось производство легальной водки
У Гройсмана зупиняють конкурси на керівників крупних держпідприємств і монополізують вплив
Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана городаКиев объявил конкурс на проект туристического талисмана города
Кипрская компания, связанная с ICU, стала крупнейшим акционером роSSийского Burger KingКипрская компания, связанная с ICU, стала крупнейшим акционером роSSийского Burger King
Единый казначейский счет для уплаты всех налогов может заработать уже с 2019 года, - БамбизовЕдиный казначейский счет для уплаты всех налогов может заработать уже с 2019 года, - Бамбизов
НБУ купил $59,3 млн на фоне укрепления курса до 25,93 грн/доллНБУ купил $59,3 млн на фоне укрепления курса до 25,93 грн/долл
Последние новости
Подгружаем последние новости