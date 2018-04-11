?В Киевской области ограбили и сожгли автомобиль "Укрпочты", перевозивший пенсии

Неизвестные похитили около 200 тыс. гривен.

В Киевской области неизвестные ограбили и сожгли автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи «Укрпочты» и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц. Происшествие произошло сегодня вблизи с. Острая Могила Ставищенского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники сначала подрезали автомобиль служащих, а затем, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. гривен. После этого грабители подожгли один из своих автомобилей и скрылись. Также огнем было уничтожено авто пострадавших.

На территории области введен оперативный план "Сирена". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции.

Напомним, ранее полиция установила, что все убийства инкассаторов в Харькове, произошедшие за последние 11 лет, связаны между собой.