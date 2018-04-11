В Киевской области ограбили и сожгли автомобиль "Укрпочты", перевозивший пенсии
Неизвестные похитили около 200 тыс. гривен.
В Киевской области неизвестные ограбили и сожгли автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"Дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи «Укрпочты» и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий гражданам, совершила группа неизвестных вооруженных лиц. Происшествие произошло сегодня вблизи с. Острая Могила Ставищенского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники сначала подрезали автомобиль служащих, а затем, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс. гривен. После этого грабители подожгли один из своих автомобилей и скрылись. Также огнем было уничтожено авто пострадавших.
На территории области введен оперативный план "Сирена". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции.
Напомним, ранее полиция установила, что все убийства инкассаторов в Харькове, произошедшие за последние 11 лет, связаны между собой.
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11.04.2018 09:49