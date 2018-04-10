У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»

Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради 4 квітня уклав з ТОВ «Автодор» три угоди про ремонт доріг в смт. Олександрівка та селі Бурлача Балка на загальну суму 3,28 млн грн. Про це повідомляє видання «Избирком».

Йдеться про капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Морська в смт. Олександрівка (759 кв м) за 1,26 млн грн., пров. Зелений (на ділянці від вул. Арнаутська до вул. Центральна) в Олександрівці за 701 тис грн., та проїжджої частини вул. Центральна (на ділянці від буд.№174 до вул. Північна) в селі Бурлача Балка за 1,31 млн грн.

У всіх трьох випадках очікувана вартість закупівлі збігається з сумою, яку за договором отримає ТОВ «Автодор». Крім того, відділ комунального господарства та благоустрою замовив «Автодору» ремонт доріг без конкуренції.

Засновниками ТОВ «Автодор» із Чорноморська є Аркадій Гапуніч, Валентин Гапуніч, Олег Гончаренко (керівник фірми), Олександр Гончаренко та Олена Кам’янецька. Валентин Гапуніч є депутатом Одеської міської ради від партії «Довіряй справах» мера міста Геннадія Труханова.

Від «Наших грошей»:

За даними системи «Прозорро», у 2016-2018 рр. «Автодор» виграв тендерів на загальну суму 367,09 млн грн. Багато підрядів фірма отримала від відділу комунального господарства та благоустрою Чорноморського міськради, значну частину з яких – на неконкурентних умовах.

Валентин Гапуніч є депутатом міськради з 2006 року, раніше обирався від Партії регіонів. В жовтні 2011 року, коли Валентин Гапуніч очолював КП «Парксервіс-Одеса», суд оштрафував його на 850 грн. за корупційне правопорушення.

Олег Гончаренко є депутатом Чорноморської міськради із фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність».


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