РоSSийский центробанк отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ
Банк обанкротился в конце прошлого года.
Банк РоSSии 9 апреля отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ.
На сайте регулятора говорится, что такое решение связано с системными нарушениями.
"Деятельность руководства ПАО «Банк «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов", - говорится в сообщении.
В банк была введена временная администрация, которая пришла к выводу, что у банка больше нет собственного капитала.
Банк ВВБ - это бывший банк "Ярославич", который в декабре 2015 года сменил прописку с Ярославля на Севастополь.
Напомним, что банковская деятельность на территории Крыма сильно ограничена в связи с санкциями Евросоюза и США. Большинство банков опасаются входить на полуостров из-за возможности попасть под западные санкции.
Полуостров Крым вместе с Севастополем с 2014 года находится под роSSийской оккупацией, которую мировое сообщество отказалось признать законной.
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