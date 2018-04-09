Банк обанкротился в конце прошлого года.

Банк РоSSии 9 апреля отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ.

На сайте регулятора говорится, что такое решение связано с системными нарушениями.

"Деятельность руководства ПАО «Банк «ВВБ» привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Вследствие этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов", - говорится в сообщении.

В банк была введена временная администрация, которая пришла к выводу, что у банка больше нет собственного капитала.

Банк ВВБ - это бывший банк "Ярославич", который в декабре 2015 года сменил прописку с Ярославля на Севастополь.

Напомним, что банковская деятельность на территории Крыма сильно ограничена в связи с санкциями Евросоюза и США . Большинство банков опасаются входить на полуостров из-за возможности попасть под западные санкции.

Полуостров Крым вместе с Севастополем с 2014 года находится под роSSийской оккупацией, которую мировое сообщество отказалось признать законной.