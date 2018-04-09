В Украине справки о зарплате в расчет пенсии не берутся

счастливые пенсионеры

Если до 2004 года человек учился, то обучение в вузе, ПТУ или педучилище, учитывается при начислении пенсии и считается страховым стажем.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил пенсионно-актуарный консультант Александр Ткач.

По словам эксперта, в настоящее время при назначении пенсий все, что по законодательству действовало раньше, учитывается и сейчас. Условно говоря, если до 2004 года человек учился, то обучение и в вузе, и в ПТУ, даже если он в 14 лет пошел в педучилище, это учитывается при начислении пенсии и считается страховым стажем.

«С 2004 года к страховому стажу относится тот период, когда вы выплачивали пенсионные взносы. Уже не берутся в расчет справки, которые вы можете принести. Вы можете принести кучу справок о вашей зарплате, но все справки, выданные после 1 июля 2000 года, в расчет не берутся. До 1 июля 2000 года все в расчет берется, а с 1 июля 2000 года создана система персонифицированного учета в Пенсионном фонде Украины. Никакие справки после этой даты Пенсионный фонд рассматривать уже не будет, там уже берутся только данные персучета. До этой даты человек может найти справку, условно говоря, купить справку, все, что угодно», — пояснил А. Ткач.

По словам консультанта, теперь постепенно все сводится к тому, что поколения людей меняются-меняются-меняются, и в 2035 году тот, кто будет выходить на пенсию, кому в 2000-ом было 25 лет, никаких справок он уже не принесет, потому что вся его трудовая история в Пенсионном фонде будет известна.

«Если там есть какие-то периоды, в которые человек или его работодатель не платил пенсионные взносы, то эти периоды вычеркиваются, то есть, в страховой стаж они не идут», — подытожил А. Ткач.


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