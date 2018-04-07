Amazon потратит $1 миллиард на съемки пяти сезонов сериала "Властелин колец"

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Сериал по мотивам романа-эпопеи Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» продлится как минимум пять сезонов.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Компания Amazon приобрела права на экранизацию вселенной «Властелина колец» в ноябре прошлого года за $250 млн. Теперь $1 млрд планируется потратить на производство сериала.

Отмечается, что Amazon пришлось практически драться со стриминговым сервисом Netflix за право снять свое шоу по мотивам произведений Толкина. В итоге Netflix проиграл в войне ставок, и издательство HarperCollins и кинокомпания New Line Cinem передали права на съемку Amazon. Также издание рассказало о неких «материалах из полнометражных экранизаций» Питера Джексона, которые войдут в новый сериал.

В конце марта сообщалось, что стороны сделки обсуждали три сезона сериала по мотивам «Властелина колец». Кинотрилогия «Властелин колец» Питера Джексона выходила на большой экран с 2001 по 2003 год.

Источник: УНИАН


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