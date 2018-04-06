Украинские металлурги выпустили стали на 2 млн тонн меньше, чем планировалось

В отрасли наблюдаются проблемы с сырьем и инфраструктурой.

Украинские металлургические предприятия выпустили в прошлом году на два миллиона тонн меньше стали от запланированного. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Среди причин падения производства называются проблемы с сырьем и инфраструктурой, в том числе, с железнодорожными перевозками. Улучшения, в частности, требует железнодорожное движение через перегон Пологи-Камыш-Заря-Волноваха-Мариуполь, необходимое для полноценной работы крупнейших в Украине металлургических комбинатов, расположенных в прифронтовом Мариуполе.

"Одним из наиболее проблемных является направление в Мариуполь через перегон Пологи-Камыш-Заря-Волноваха-Мариуполь. Здесь мы уже видим определенные положительные сдвиги ... но этого пока недостаточно для того, чтобы металлургические предприятия Мариуполя смогли работать уже на полную мощность", - сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимир Гусак.

Еще одна проблема отрасли - недостаток сырья. Под угрозой оказался импорт серной кислоты, из-за, как говорится в сюжете, начала расследование профильного министерства. Кроме того, рынок пытаются монополизировать несколько компаний, "что ударит по промышленности и экономике страны".

"Потенциальные потери - это сотни миллионов долларов валютных поступлений, и соответственно - десятки миллионов гривен недопоступлений в бюджет. Это может ударить с эффектом мультипликатора по всей экономике. Здесь вопрос не только в ценах, а в том, что мы эту серную кислоту не сможем поставить на наши предприятия", - заявил президент объединения" Укрметаллургпром "Александр Каленков.

По мнению представителей отрасли, неотложные решения необходимо принять в ближайшее время, чтобы не допустить коллапса отрасли.