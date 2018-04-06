АМКУ оштрафував та забанив фірми екс-депутата, які розіграли мільйон на закупівлі брикетів для освітян

Хмельницьке облвідділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та ТОВ «Україна 2001» (смт. Теофіполь Хмельницької області) загалом на 272 тис грн. за антиконкурентні узгоджені дії під час закупівлі брикетів з відходів сільськогосподарського виробництва. Про це повідомляє «Незалежний громадський портал».

У квітні 2017 року відділ освіти Теофіпольської райдержадміністрації за результатами тендеру замовив ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» брикети з відходів сільськогосподарського виробництва за 1,09 млн грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Україна 2001», чия пропозиція була вищою. Фірми на аукціоні не зменшували ціни.

АМКУ дійшов висновку, що підприємства узгодили поведінку під час підготовки та участі в торгах. Учасники подали однаково оформлену документацію, хоча такі особливості оформлення не були передбачені замовником та не встановлені державними чи іншими стандартами.

ТОВ «Україна 2001» взагалі не подала низки документів. Крім того, фірми пов’язані між собою, вони мають цивільно–правові відносини, зокрема, укладали договори поставки.

Комп’ютерне обладнання, з якого здійснювалась реєстрація обох учасників, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов’язані з подачею заявки, документів на участь у процедурі закупівлі фактично знаходилось за адресою ТОВ «Україна 2001».

Антимонопольники оштрафували підприємства. Крім того, згідно з законодавством, цукровий завод» та «Україна 2001» не братимуть участь у держзакупівлях протягом трьох років.

Засновниками ТОВ «Україна 2001» є естонська «ВЛ Нордік трейд» та мешканці Теофіополя Олександр Камінський та Олег Лейві. Кінцевим бенефіціаром записаний депутат Хмельницької обласної ради VI скликання від ВО «Батьківщина» Вадим Лейві.

Також до групи компаній ТОВ «Україна 2001» входить «Теофіпольський цукровий завод» — один з найбільших виробників цукру в Україні.

Від «Наших грошей»:

За даними SMIDA, Вадимові Лейві належить 17,9% акцій ПАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Згідно з інформацією системи «Прозорро», у 2016-2018 рр. «Теофіпольський цукровий завод» виграв тендерів на загальну суму 2,46 млн грн. а «Україна 2001» у 2017-208 рр. на 2,61 млн грн.


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