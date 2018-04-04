На Андреевском спуске в Киеве снесли сувенирные лотки

Предпринимателям предлагали перенести свои палатки, но большинство отказались.

На Андреевском спуске в Киеве снесли сувенирные лотки
Фото: facebook.com/dbelotserkovets

Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" демонтировало торговые лотки на на верхней площадке Андреевского спуска (сквер с памятником Проне Прокоповне и Голохвастову) и напротив 25 школы.

Директор КП Андрей Андреев сообщил в фейсбуке, что этому предшествовали инспекторские проверки, которые показали, что у владельцев нет разрешительных документов на установку временных сооружений. Он напомнил, что 1 февраля столичная власть предложила предпринимателям перенести свои палатки и ларьки на отремонтированную рядом Аллею художников, но большинство отказались переезжать.

Напомним, в феврале в подземном переходе возле метро "Майдан Независимости" снесли все киоски.


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