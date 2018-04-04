На Андреевском спуске в Киеве снесли сувенирные лотки
Предпринимателям предлагали перенести свои палатки, но большинство отказались.
Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" демонтировало торговые лотки на на верхней площадке Андреевского спуска (сквер с памятником Проне Прокоповне и Голохвастову) и напротив 25 школы.
Директор КП Андрей Андреев сообщил в фейсбуке, что этому предшествовали инспекторские проверки, которые показали, что у владельцев нет разрешительных документов на установку временных сооружений. Он напомнил, что 1 февраля столичная власть предложила предпринимателям перенести свои палатки и ларьки на отремонтированную рядом Аллею художников, но большинство отказались переезжать.
Напомним, в феврале в подземном переходе возле метро "Майдан Независимости" снесли все киоски.
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04.04.2018 11:28