Звільнено Амосову, яка фігурує у кримінальній справі і заробляє на фармацевтах більше медуніверситету

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що достроково розірвало контракт із ректором ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» Катериною Амосовою. Про це повідомила прес-служба відомства.

Амосову звільнять із посади 16 квітня за невиконання умов контракту. Рішення прийняте на підставі рекомендацій комісії МОЗ, яка визнала роботу ректора незадовільною, та листів Державної аудиторської служби, Державної фінансової інспекції, Державної казначейської служби щодо невиконання вимог контролюючих органів. Раніше Амосова була відсторонена за зрив іспиту «Крок 1. Стоматологія» (детальніше читайте тут).

Нагадаємо, у 2015 році поліція за результатами ревізії ДФІ відкрила кримінальне провадження №12015100100003898 щодо службовців університету Богомольця про привласнення, розтрату чи заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем. Йшлося про неправомірні надбавки до заробітних плат ректору і п’яти проректорам та оплату завідування кафедрами за сумісництвом. Також мова йшла про клінічні випробування ліків, які ректор проводить на базі вузу, Олександрівської клінічної лікарні м. Києва і Головного клінічного госпіталю на замовлення фармкомпаній:

  • ТОВ «Астразененка Україна»;
  • ТОВ «Санофі-Авентіс»;
  • ТОВ «Серв’є Україна»;
  • ТОВ «КРКА Україна»;
  • Представництво «Такеда Остоиропа Холдинг ГМБХ»;
  • «Фарм Рісерч Ассошиейтис Лімітед» (Британія);
  • «Інвентів Хелс Клінікал Юкей Лімітед» (Британія);
  • «Таліскер Проджект Менеджмент Лтд» (Британія).

Чоловік ректора – завідувач кафедри хірургії №4 теж виконує клінічні випробування для:

  • ТОВ «Санофі-Авентис»;
  • ТОВ «Серв’є Україна»;
  • ТОВ «Байєр»;
  • ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Вуз отримує компенсації від замовників досліджень. Слідство вважає, що ректор із чоловіком як ФОПи беруть участь у клінічних випробуваннях у якості дослідників та отримують суми, що в декілька разів перевищують суми, отримувані університетом.

У лютому 2018 року суд надав поліції доступ до документів університету щодо оплати праці та Олександрівської клінічної лікарні м. Києва щодо клінічних випробувань.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»У Кличка хочуть узаконити самочинно збудоване приміщення магазину «Рошен»
Газпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" НафтогазуГазпром заложит в резерв $2,6 миллиарда для выплаты "стокгольмского долга" Нафтогазу
Украинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новомуУкраинцам предложат сдавать налоговые декларации по-новому
«Антонов» замовив арабам американського і російського обладнання на $2 мільйони
В Киеве построят еще один ТРЦВ Киеве построят еще один ТРЦ
Блок рекламы


Похожие новости
Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька
На перельоти Порошенка і топ-чиновників запланували 88 мільйонів – удвічі більше, ніж торік
Бутік Злочевського на Хрещатику за місяць продає не більше трьох пар взуттяБутік Злочевського на Хрещатику за місяць продає не більше трьох пар взуття
На обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в МирноградіНа обіди для дітей Авдіївки витрачатимуть більше, ніж в Мирнограді
У Франківську за 27 мільйонів замовили роботи по школі улюбленцю, який фігурує у кримінальній справі
Фірма брата нового голови Конституційного суду фігурує у провадженні по розкраданню «Укртрансхімаміаку»
«Укрзалізниця» перерахувала більше мільярда за метал Ахметова на «прокладки»«Укрзалізниця» перерахувала більше мільярда за метал Ахметова на «прокладки»
НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда
Топ-10 правоохоронців, яким подарували найбільше грошей
Суд не допустив детективів НАБУ до перевірки податкових операцій «КРТ» по «газовій справі» Дубневичів
Последние новости
Подгружаем последние новости