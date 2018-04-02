На рынке нефтепродуктов может появиться монополия, - эксперты

Главной проблемой украинских НПЗ на рынке бензина является не импорт, а падение потребления.

Инициатива крупнейшего украинского НПЗ «Укртатнафта» по ограничению импорта нефтепродуктов путем введения квот повлечет за собой рост цен для всех категорий потребителей, разрушит устойчивую модель обеспечения страны топливом и не решит проблем нефтеперерабатывающей отрасли. Такое мнение выразили эксперты «Консалтинговой группы А-95» по результатам изучения заявления «Укртатнафты» в Минэкономразвития с требованием ограничения импорт, начиная с 1 мая 2018 года.

«Инициатива ограничения импорта – очередная попытка монополизировать рынок нефтепродуктов группой «Приват». Дестабилиция поставок в периоды уборочных и посевных, рост цен и дальнейший вывод прибыли на оффшорные юрисдикции – других результатов этот проект иметь не будет», – заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

В «А-95» отмечают, что само заявление «Укртатнафты» содержит массу манипуляций и не указывает истинные причины сложной ситуации в украинской нефтепереработке.

В частности, своем обращении компания не рассматривает итоги 2017 года, когда она увеличила производство бензинов на 17,4%, а суммарно доля украинских производителей превысила 40% рынка. Выпуск дизтоплива на заводе вырос на 25% тыс. т, доля рынка – до 12%.

Это произошло после перехода «Укртатнафты» и Шебелинского ГПЗ на выпуск нефтепродуктов по стандарту Евро-5, что позволило им нарастить переработку и начать продажи своих топлив по ценам импорта – по максимальным среди всех возможных направлений.

«А-95» прогнозирует, что в текущих рыночных условиях в 2018 г. доля бензинов украинского производства превысит 50% рынка.

«Главной проблемой украинских НПЗ на рынке бензина является не импорт, а падение потребления более чем на треть за последние четыре года. Для наращивания продаж «Укртатнафте» необходимо изменить свою сбытовую политику, а не пробовать изменить рынок нерыночными методами», – отмечает Сергей Куюн.

В «А-95» разделяют озабоченность ситуацией в нефтеперерабатывающей отрасли, но причиной этого считают не импортные поставки, а отсутствие инвестиций в модернизацию НПЗ и как следствие низкую эффективность переработки украинских заводов.

«Группа «Приват» контролирует «Укртатнафту» с 2007 года и за это время не построила ни одной новой установки, ограничиваясь перепрофилированием и ремонтами существующего оборудования. Рост импорта нефтепродуктов стал следствием, а не причиной упадка отрасли», – заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Он напомнил, что группа «Приват» уже закрыла два принадлежащих ей НПЗ в Дрогобыче и Надворной из-за их технологической отсталости, после чего захватила более современный НПЗ «Укртатнафта».