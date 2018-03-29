19 питчей от «миллионных» стартапов на одной платформе: Airbnb, WeWork, Tinder и другие

Сейлз-сервис Attach.io собрал находящиеся в открытом доступе презентации сегодняшних «единорогов», таких как LinkedIn, YouTube, Airbnb и других, чтобы пролить свет на то, какие питчи поднимают хорошие посевные инвестиции. Всего на странице 19 презентаций, пишут AIN.UA.

Средний чек этих стартапов на seed-раунде составляет $1,1 млн, на раунде серии А — $6,7 млн, серии В — $31 млн. Среди инвесторов — такие «акулы» венчурного рынка, как Sequoia Capital, Salesforce Ventures, Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, JP Morgan Chase & Co, SoftBank Capital, а также ангелы Гай Кавасаки, Джек Дорси и другие.

19 питчей от «миллионных» стартапов на одной платформе: Airbnb, WeWork, Tinder и другие

Если посмотреть на большинство этих презентаций, можно сказать, что краткость — не всегда полезна. В среднем здесь по 20 страниц на презентацию. Причем, чем выше серия, тем больше страниц.


Майя Яровая, AIN


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