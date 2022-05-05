На международной донорской конференции собрали 6,5 миллиарда долларов на помощь Украине

В частности, Польша выделит Украине 100 миллионов евро, а ЕС — 200 миллионов евро, информирует ZN.ua.

Участникам Международной донорской конференции высокого уровня в Варшаве, организованной в поддержку Украины, удалось собрать 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подводя итоги конференции.

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную сумму. Я очень рад объявить, что все вместе мы смогли мобилизовать 6,5 миллиарда долларов", — заявил Моравецкий.

По его словам, собственно Польша дополнительно предоставит Украине 100 миллионов евро гуманитарной помощи.

"Сделаем так, чтобы эти средства дошли до украинского народа как можно быстрее и как можно эффективнее", — подчеркнул премьер Польши.

Кроме этого, он высказался относительно необходимости усиления санкций против РФ, в частности введения полного эмбарго на газ и нефть. Также Моравецкий призвал обеспечить конфискацию роSSийских активов и федеральных резервов для их дальнейшего направления на восстановление Украины.

Ранее на конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС выделит Украине 200 миллионов евро.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в скорейшем приобретении статуса кандидата в члены ЕС. По его словам, такое членство должно стать реальностью, а не обещанием.


Максим Царук, ZN.ua

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