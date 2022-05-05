На международной донорской конференции собрали 6,5 миллиарда долларов на помощь Украине

Участникам Международной донорской конференции высокого уровня в Варшаве, организованной в поддержку Украины, удалось собрать 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подводя итоги конференции.

"Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную сумму. Я очень рад объявить, что все вместе мы смогли мобилизовать 6,5 миллиарда долларов", — заявил Моравецкий.

По его словам, собственно Польша дополнительно предоставит Украине 100 миллионов евро гуманитарной помощи.

"Сделаем так, чтобы эти средства дошли до украинского народа как можно быстрее и как можно эффективнее", — подчеркнул премьер Польши .

Кроме этого, он высказался относительно необходимости усиления санкций против РФ , в частности введения полного эмбарго на газ и нефть. Также Моравецкий призвал обеспечить конфискацию роSSийских активов и федеральных резервов для их дальнейшего направления на восстановление Украины.

Ранее на конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС выделит Украине 200 миллионов евро.