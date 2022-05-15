ПриватБанк, monobank и другие обнародовали актуальные проценты по депозитам

Война в Украине сильно ударила по финансовой системе страны. Благодаря вовремя принятым мерам банки выстояли, однако им приходится корректировать процентные ставки по кредитам и депозитам. В частности, в апреле банки почти на 6% подняли кредитные ставки. В то же время, проценты по депозитам снижаются. Стало известно, как изменили ставки по депозитам ПриватБанк, monobank и некоторые другие. Из этих данных вкладчики могут сделать вывод, где сейчас выгоднее хранить свои сбережения.

ПриватБанк, monobank и другие обнародовали проценты по депозитам: где можно больше заработать на вкладе

В зависимости от условий хранения денег срочные депозиты клиентов подразделяют на два вида: расторжимые и нерасторжимые.

В расторжимых депозитах вкладчик может забрать свои деньги до окончания срока хранения вклада. Конечно, при этом он потеряет начисленные проценты.

В нерасторжимых депозитах банк досрочно деньги не отдаст ни при каких условиях.

Украинские банки предлагают своим клиентам разные проценты по депозитам. При этом нужно понимать, что все эти проценты - не выше уровня инфляции. Поэтому, храня деньги на депозите, реально приумножить свои сбережения не удастся. А вот сохранить их с минимальными потерями вполне реально.

Итак, какие условия по депозитам предлагают украинские банки?

ПриватБанк

Самое выгодное условие для вкладчиков государственного Приватбанка – нерасторжимый депозит в гривнах на срок 10-12 месяцев. За него предлагают 6% годовых.

Однако если на тот же срок положить деньга на расторжимый депозит, то годовая прибыль уже составит всего 4,5%. По депозиту, который вкладывают на срок 6-9 месяцев, банк обещает всего 5,5%, а по трехмесячному – 4,5%.

ПриватБанк, monobank и другие обнародовали проценты по депозитам: где можно больше заработать на вкладе

Monobank

Monobank снизил процентные ставки депозитам в начале войны. Если еще в январе-феврале можно было положить деньги на хранение на 15-18 месяцев под 11,5-12% годовых, то с начала войны monobank берется хранить ваши деньги в течение 18-24 месяцев с максимальной ставкой 6% годовых. А прирост по трехмесячному вкладу здесь будет составлять всего 3,5% годовых.

Укргазбанк

Еще один государственный банк, "Укргазбанк", предлагает своим клиентам более выгодные условия по нерасторжимым депозитам, чем Приват и monobank.

В зависимости от срока нерасторжимого вклада годовые проценты будут такими:

  • от 6 до 12 месяцев — 6,25%;
  • от 12 до 18 месяцев — 6,75%
  • от 18 до 24 месяцев — 7,25%.

Ну и, естественно, для расторжимых депозитов эти ставки будут значительно ниже.

Sportbank

Мобильный Sportbank банк, который функционирует под юрисдикцией Таскомбанка, обещает более высокие годовые проценты по депозитам:

  • 1 месяц — 8% годовых;
  • 3 месяца — 9% годовых;
  • 6 месяцев — 9,5% годовых;
  • 9 и 12 месяцев — 10% годовых.

Аккордбанк

Аккордбанк живо отреагировал на события, связанные с войной, и "накреативил" новый депозит с культовым названием "Русский Военный Корабль, Иди Нах@й".

По этому депозиту клиентам предлагают такие ставки:

  • 3 месяца — 8,5% годовых;
  • 6 месяцев — 9% годовых;
  • 12 месяцев — 9,5% годовых.

При этом всем вкладчикам следует помнить, что со всех процентных ставок по депозитам удерживают подоходный налог в размере 18% и военный сбор 1,5%. Поэтому получается, что реальный доход с любого депозита будет почти на 20% меньше.

А в общем, как можно заметить, у менее популярных банков – более выгодные предложения по депозитам. Очевидно они вынуждены рисковать, чтобы остаться на плаву. Поэтому вкладчикам придется выбирать между более высокими доходами и надежностью.

Впрочем, если банк, не дай Бог, прогорит в военное время, то клиентам нечего опасаться. Согласно недавно принятому закону, во время действия военного положения клиентам обанкротившихся банков возвращают за счет средств ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов физических лиц) 100% их вкладов, а не только по 200 тысяч гривен, как это было до войны.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Штрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснениеШтрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснение
Блок рекламы


Похожие новости
Приватбанк снова продает ж/д билеты в Приват24Приватбанк снова продает ж/д билеты в Приват24
Проценты по кредитам в Украине стремительно вырослиПроценты по кредитам в Украине стремительно выросли
ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евроПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евро
В украинских банках резко упали ставки по депозитамВ украинских банках резко упали ставки по депозитам
Украинцы несут деньги в банки. Наибольший прирост показал ПриватбанкУкраинцы несут деньги в банки. Наибольший прирост показал Приватбанк
Украина упразднила запрет на экспорт сахара, но ввела другие ограниченияУкраина упразднила запрет на экспорт сахара, но ввела другие ограничения
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
РФ хочет наполнить рынок подсанкционными товарами через другие страны, – ЕрмакРФ хочет наполнить рынок подсанкционными товарами через другие страны, – Ермак
Сколько стоят квартиры в пригородах Киева: актуальные цены на жилье в Борисполе и ВишневомСколько стоят квартиры в пригородах Киева: актуальные цены на жилье в Борисполе и Вишневом
Приватбанк интегрировал платежную систему из США Payoneer – что это значитПриватбанк интегрировал платежную систему из США Payoneer – что это значит
Последние новости
Подгружаем последние новости