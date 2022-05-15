ПриватБанк, monobank и другие обнародовали актуальные проценты по депозитам

Война в Украине сильно ударила по финансовой системе страны. Благодаря вовремя принятым мерам банки выстояли, однако им приходится корректировать процентные ставки по кредитам и депозитам. В частности, в апреле банки почти на 6% подняли кредитные ставки. В то же время, проценты по депозитам снижаются. Стало известно, как изменили ставки по депозитам ПриватБанк, monobank и некоторые другие. Из этих данных вкладчики могут сделать вывод, где сейчас выгоднее хранить свои сбережения.

В зависимости от условий хранения денег срочные депозиты клиентов подразделяют на два вида: расторжимые и нерасторжимые.

В расторжимых депозитах вкладчик может забрать свои деньги до окончания срока хранения вклада. Конечно, при этом он потеряет начисленные проценты.

В нерасторжимых депозитах банк досрочно деньги не отдаст ни при каких условиях.

Украинские банки предлагают своим клиентам разные проценты по депозитам. При этом нужно понимать, что все эти проценты - не выше уровня инфляции. Поэтому, храня деньги на депозите, реально приумножить свои сбережения не удастся. А вот сохранить их с минимальными потерями вполне реально.

Итак, какие условия по депозитам предлагают украинские банки?

ПриватБанк

Самое выгодное условие для вкладчиков государственного Приватбанка – нерасторжимый депозит в гривнах на срок 10-12 месяцев. За него предлагают 6% годовых.

Однако если на тот же срок положить деньга на расторжимый депозит, то годовая прибыль уже составит всего 4,5%. По депозиту, который вкладывают на срок 6-9 месяцев, банк обещает всего 5,5%, а по трехмесячному – 4,5%.

Monobank

Monobank снизил процентные ставки депозитам в начале войны. Если еще в январе-феврале можно было положить деньги на хранение на 15-18 месяцев под 11,5-12% годовых, то с начала войны monobank берется хранить ваши деньги в течение 18-24 месяцев с максимальной ставкой 6% годовых. А прирост по трехмесячному вкладу здесь будет составлять всего 3,5% годовых.

Укргазбанк

Еще один государственный банк, "Укргазбанк", предлагает своим клиентам более выгодные условия по нерасторжимым депозитам, чем Приват и monobank.

В зависимости от срока нерасторжимого вклада годовые проценты будут такими:

от 6 до 12 месяцев — 6,25%;

от 12 до 18 месяцев — 6,75%

от 18 до 24 месяцев — 7,25%.

Ну и, естественно, для расторжимых депозитов эти ставки будут значительно ниже.

Sportbank

Мобильный Sportbank банк, который функционирует под юрисдикцией Таскомбанка, обещает более высокие годовые проценты по депозитам:

1 месяц — 8% годовых;

3 месяца — 9% годовых;

6 месяцев — 9,5% годовых;

9 и 12 месяцев — 10% годовых.

Аккордбанк

Аккордбанк живо отреагировал на события, связанные с войной, и "накреативил" новый депозит с культовым названием "Русский Военный Корабль, Иди Нах@й".

По этому депозиту клиентам предлагают такие ставки:

3 месяца — 8,5% годовых;

6 месяцев — 9% годовых;

12 месяцев — 9,5% годовых.

При этом всем вкладчикам следует помнить, что со всех процентных ставок по депозитам удерживают подоходный налог в размере 18% и военный сбор 1,5%. Поэтому получается, что реальный доход с любого депозита будет почти на 20% меньше.

А в общем, как можно заметить, у менее популярных банков – более выгодные предложения по депозитам. Очевидно они вынуждены рисковать, чтобы остаться на плаву. Поэтому вкладчикам придется выбирать между более высокими доходами и надежностью.

Впрочем, если банк, не дай Бог, прогорит в военное время, то клиентам нечего опасаться. Согласно недавно принятому закону, во время действия военного положения клиентам обанкротившихся банков возвращают за счет средств ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов физических лиц) 100% их вкладов, а не только по 200 тысяч гривен, как это было до войны.