Monobank готовится к бегству клиентов в другие банки

Monobank не исключает "великого переселения" клиентов из одних банков в другие в ближайшие дни. От того банка, который первым начнет списывать деньги со счетов клиентов по плавающему курсу доллара, клиенты побегут в другие банки. Всё – из-за резонансного решения НБУ по установлению разной курсовой стоимости доллара для разных операций. Так не должно быть, убеждены в monobank.

Размышления на этот счет изложил в своем Telegram-канале "Ого!" один из соучредителей monobank Олег Гороховский.

"У нас всегда в приложении был единый курс – для операций с картами, для обмена внутри приложения и для ФОП. Почему? Потому что это правильно. Наличие разных курсов – это сложно", - пишет банкир.

Однако теперь Нацбанк Украины ввел разные "правила игры" на валютном рынке для разных категорий клиентов. Действия НБУ можно понять: Нацбанк хочет максимально защитить национальную валюту и поэтому принял такие меры. Однако банкирам это причинит немало головной боли. И не только им. Ведь от таких шагов пострадают и рядовые украинцы.

"Сегодняшние ограничения заставляют нас сделать разные курсы – по операциям в приложении и операциям ФОП курс не может отличаться более чем на 1% от курса НБУ, а по карточным транзакциям и обмену в отделениях (которых у нас нет) может. Ну и получается "красиво" - продавать валюту ФОПам мы не можем, а покупать у них валюту можно только по курсу НБУ +1%. ФОПы "счастливы", - пишет Гороховский.

Чтобы сохранить деньги ФОПам, monobank намерен дать им валютные карты, чтобы они имели возможность не продавать валюту по заниженному (не рыночному) курсу.

Но есть еще огромная армия клиентов, находящихся за границей, для которых теперь стоимость каждой транзакции вырастет не на процент и не на два, а гораздо больше.

"Продажа валюты клиентам под транзакции за рубежом – огромные объемы, ранее ограниченные 10% от курса НБУ теперь потеряли ограничения и здесь выходит "дилемма заключенного" – все ждут кто из банков первый поставит рыночный курс по картам (~36-37 ), и от кого убегут все клиенты в банки, которые пока курс не поставили", - описывает ситуацию банкир.

Кроме того, банкам придется срочно менять программы, чтобы можно было дифференцировать все виды расчетов по валютному курсу. Это также потребует усилий специалистов, времени и потраченных нервов, как банкиров, так и их клиентов.

"Все же прошу НБУ посмотреть на эту ситуацию глазами клиентов и обсудить с банками, как сделать так, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Кажется, что-то не то с этими ограничениями. Вот, правда(", - пишет Олег Гороховский).

Конечно, все как-то приспособятся: и банки , и люди. Однако это решение НБУ требует каких-то корректив, чтобы вместе с купелью финансовых новаций не выплеснуть младенца доверия граждан к отечественной банковской системе.

Напомним, украинские беженцы за границей из-за этого решения НБУ потеряют не менее 15% своих сбережений.