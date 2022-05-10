Украина упразднила запрет на экспорт сахара, но ввела другие ограничения

Также установлена квота на экспорт проса.

Украина упразднила запрет на экспорт сахара, но ввела другие ограничения

Правительство Украины отменило введенный 5 марта этого года запрет на экспорт сахара и пшена. Согласно постановлению Кабинета министров, теперь сахар и просо внесены в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Ранее разрешить экспорт пшена, установив его квоту 80 тыс. тонн, предлагал правительству Всеукраинский аграрный Совет, поскольку в стране существует излишек этой культуры.

ВАР ссылалась на данные Минагрополитики за февраль 2022 года, согласно которым в Украине в 2021/2022 маркетинговом году (июль-июнь) произведено 182 тыс. тонн проса, переходной остаток с 2020/2021 МГ составил 18 тыс. тонн, тогда как среднее внутреннее потребление проса у страны не превышает 80 тыс. тонн.

Также на конец апреля 2022 года в Украине уже посеяно 4,8 тыс. га проса, что значительно больше, чем на соответствующую дату в 2021 году – 0,9 тыс. га.

Это уже второе подобное решение о снятии запрета на экспорт. Ранее, 10 апреля, он был заменен лицензированием для живого крупного рогатого скота, мяса КРС и мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов: мяса КРС.


Ирина Знась, ZN.ua

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