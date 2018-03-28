Підконтрольний Мартиненку офшор дав 250 тисяч євро дружині Шемчука, який займається прокурором Мартиненка

Підконтрольний екс-нардепу Миколі Мартиненку панамський офшор «Bradcrest investments s.a.» перерахував офшорній компанії «Ukraine spirit inc» з Британських Віргінських островів 250 тис євро. Розпорядником цих грошей була дружина замголови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука. Він одночасно є і доповідачем щодо проступку прокурора Андрія Перова, який доводитиме вину Мартиненка в судах. Водночас Шевчук є свідком у справі щодо розкраданні коштів «Енергоатому», по якій проходить Мартиненко.

Про це йдеться в розслідуванні Кіри Толстякової та Олександра Чорновалова для програми «Схеми».

Згідно з даними НАБУ, протягом 2008-2012 років державний «Енергоатом» підписав кілька контрактів з чеською фірмою «?koda JS» за завищеними цінами. Після чого чеська компанія переказувала на рахунки «Bradcrest investments s.a.» «відсотки» на загальну суму в 6,4 млн грн. Бенефіціарним власником цієї компанії, за інформацією детективів, є Мартиненко.

Протягом червня 2010 року (у цей час, згідно з офіційним слідством, підписувались контракти з чеською «?koda JS») саме з рахунків «Bradcrest investments s.a.» були переказані 250 тис. євро на рахунок іншої офшорної компанії «Ukraine spirit inc».

Як встановили детективи, до цієї фінансової операції причетний Шемчук. У 2010-му, він був народним депутатом фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», яку тоді очолював Мартиненко.

Тоді Шемчук шукав гроші на фінансування участі української команди у чемпіонаті в США, оскільки був президентом у Федерації водно-моторного спорту України. За інформацією «Схем», 250 тис євро, які отримала на свій латвійський рахунок «Ukraine spirit inc», і були тими коштами, які шукав на фінансування участі української команди в міжнародних змаганнях Шемчук. З’ясувалося також, що розпорядником коштів «Ukraine spirit inc» є дружина Шемчука Наталія.

29 березня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розгляне висновок про наявність дисциплінарного проступку прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ за результатами розгляду дисциплінарної скарги адвоката Мартиненка Петра Бойка.

Бойко поскаржився у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію на прокурора Андрія Перова, який є обвинувачем у справі щодо Мартиненка, через неповагу до суду. Той начебто на одному з судових засідань не дослухав до кінця суддю і вийшов, нібито грюкнувши дверима. Розглядав цю скаргу і в четвер виступить з висновком щодо неї Шемчук, який також є свідком у справі проти Мартиненка.

За словами начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва та безпосереднього керівника Перова Романа Симківа, Шемчук є досить важливим свідком, «оскільки були певні фінансові операції компанії «Bradcrest investments s.a.», підконтрольної Мартиненку, пов’язані саме з ним.

«Тому він не випадково став свідком у цьому кримінальному провадженні. У нас є всі документи, які це доводять, і в суді ми, після того, як справу передамо, будемо однозначно викликати Шемчука як свідка», – зазначив Симків.

Шемчук повідомив, що не бачить ніякого тиску на прокурора Перова, та не вважає конфліктом інтересів те, що є одночасно доповідачем по скарзі і свідком у справі щодо Миколи Мартиненка.

У січні 2018 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України закінчили досудове розслідування стосовно дій колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Йому та його захисникам надали доступ до матеріалів кримінального провадження за фактом заволодіння коштів двох державних підприємств «НАЕК «Енергоатом» та «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».


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