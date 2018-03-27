Кожна сьома «забанена» АМКУ фірма продовжує тендерити

За останні два роки 163 компанії, яким Антимонопольний комітет України заборонив участь в публічних закупівлях, проігнорували санкції і отримали замовлення.

Про це йдеться в дослідженні «Центру протидії корупції».

Антимонопольний комітет та його регіональні підрозділи за спотворення економічної конкуренції на держзакупівлях вніс на кінець 2017 року 1108 компаній до «чорного списку», учасникам якого три роки заборонена участь в тендерах. Попри це, фірми-порушники продовжують приймати участь в держзакупівлях через те, що законодавство не вимагає від змовника перевіряти присутність фірми в «чорному списку».

Загальна сума, яку отримали компанії-порушники на відкритих торгах та допорогових закупівлях у 2017 році, дорівнює сотням мільйонів гривень. Для прикладу, за даними Open Data Bot, у 2016 році такі компанії виграли тендерів на 460 млн грн.