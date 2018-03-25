Аграрії Донеччини замовили «регіоналу» вирощування соняшників та пшениці в зоні бойових дій за 13 мільйонів

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 20 березня за результатами скороченої переговорної процедури уклала договір з ПП «Степ» про надання послуг з виробництва сільськогосподарської продукції за 13,59 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В обґрунтуваннях до скороченої переговорної процедури замовник повідомив про наявні у нього у постійному користуванні 5468 гектарів землі, які розташовані у зоні бойових дій – за межами населеного пункту на території Пісківської сільради (Донецька область). Існує нагальна потреба в обробці цих ґрунтів, пояснив замовник, однак через бойові дії у селі Піски Станція не має технічної можливості їх самостійно обробляти. Разом з тим, місцерозташування землі обмежує коло суб’єктів господарювання, які можуть бути залучені до робіт.

Єдиним можливим виконавцем, йдеться в повідомленні, є ПП «Степ», яке має необхідну матеріально-технічну базу та обладнання, кваліфікований штат працівників, а також досвід надання відповідних послуг.

Згідно з договором, підрядник зобов’язаний за свій рахунок засіяти 1000 га землі насінням соняшника, а також 500 га землі – пшеницею, після чого виростити технічні та озимі культури для отримання товарного соняшника врожаю 2018 року та зерна врожаю 2019 року. Замовник оплатить вартість послуг з вирощування культур згідно з актами приймання-передачі, при цьому, зібрана продукція залишиться у власності Станції. Етапи виконання робіт мають відповідати встановленим агротехнічним строкам.

Одноосібним власником та керівником авдіївського ПП «Степ» є Лонгіноз Арзуманов. За президентства Віктора Януковича Арзуманов був депутатом Ясинуватської райради від «Партії регіонів». Із лютого 2013 року він числиться керівником Ясинуватської районної організації Партії регіонів.

У серпні 2011 року до «20 років незалежності України» Арзуманов отримав відзнаку від тодішнього президента України Віктора Януковича за вагомі трудові здобутки та багаторічну сумлінну працю.

За даними «Прозорро», це перший держпідряд ПП «Степ». Нагадаємо, що Арзуманов також є одноосібним власником ПВКФ «Спарта».


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