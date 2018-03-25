Аграрії Донеччини замовили «регіоналу» вирощування соняшників та пшениці в зоні бойових дій за 13 мільйонів
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України 20 березня за результатами скороченої переговорної процедури уклала договір з ПП «Степ» про надання послуг з виробництва сільськогосподарської продукції за 13,59 млн грн. Про це повідомляється в системі «
В обґрунтуваннях до скороченої переговорної процедури замовник повідомив про наявні у нього у постійному користуванні 5468 гектарів землі, які розташовані у зоні бойових дій – за межами населеного пункту на території Пісківської сільради (Донецька область). Існує нагальна потреба в обробці цих ґрунтів, пояснив замовник, однак через бойові дії у селі Піски Станція не має технічної можливості їх самостійно обробляти. Разом з тим, місцерозташування землі обмежує коло суб’єктів господарювання, які можуть бути залучені до робіт.
Єдиним можливим виконавцем, йдеться в повідомленні, є ПП «Степ», яке має необхідну матеріально-технічну базу та обладнання, кваліфікований штат працівників, а також досвід надання відповідних послуг.
Згідно з договором, підрядник зобов’язаний за свій рахунок засіяти 1000 га землі насінням соняшника, а також 500 га землі – пшеницею, після чого виростити технічні та озимі культури для отримання товарного соняшника врожаю 2018 року та зерна врожаю 2019 року. Замовник оплатить вартість послуг з вирощування культур згідно з актами приймання-передачі, при цьому, зібрана продукція залишиться у власності Станції. Етапи виконання робіт мають відповідати встановленим агротехнічним строкам.
Одноосібним власником та керівником авдіївського ПП «Степ» є Лонгіноз Арзуманов. За президентства Віктора Януковича Арзуманов був
У серпні 2011 року до «20 років незалежності України» Арзуманов отримав
За даними «Прозорро», це перший держпідряд ПП «Степ». Нагадаємо, що Арзуманов також є одноосібним власником ПВКФ «Спарта».
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25.03.2018 09:47