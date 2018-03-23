Трамп начал торговую войну против Китая

США Китай

Президент США Дональд Трамп в четверг поручит торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.

Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Д.Трамп неоднократно обещал принять самые жесткие меры.

Р.Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.

Источник: Интерфакс-Украина


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
В Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменитсяВ Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменится
ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"
Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику УкраиныВсемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В США открыли дело против компании Kalashnikov USAВ США открыли дело против компании Kalashnikov USA
За розкрадання мільйона на закупівлі калію підозру також отримав екс-начальник відділу постачання «Артемсолі»
В Украине начали дорожать яйца из-за ПасхиВ Украине начали дорожать яйца из-за Пасхи
Трамп запретил американцам использовать криптовалюты Венесуэлы
Евросоюз начинает вводить контрмеры против новых пошлин СШАЕвросоюз начинает вводить контрмеры против новых пошлин США
"Что за праздник?" РоSSия впервые с начала года подняла давление в газопроводе до контрактного уровня"Что за праздник?" РоSSия впервые с начала года подняла давление в газопроводе до контрактного уровня
Украина начала переговоры с австрийской Strabag о строительстве дорогУкраина начала переговоры с австрийской Strabag о строительстве дорог
Великобритания начала искать альтернативу роSSийскому газу, - Мэй
Bloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из КитаяBloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из Китая
Порошенко против отмены 3-й группы "упрощенцев"Порошенко против отмены 3-й группы "упрощенцев"
Последние новости
Подгружаем последние новости