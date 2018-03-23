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Трамп начал торговую войну против Китая Президент США Дональд Трамп в четверг поручит торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме. Власти США неоднократно обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Д.Трамп неоднократно обещал принять самые жесткие меры. Р.Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США , в течение 15 дней. Источник: Интерфакс-Украина

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