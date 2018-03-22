США увеличивают расходы на поддержку Украины

В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, в котором общий объем помощи Украине определен в объеме 620,700 млн. долл., что превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Так, согласно законопроекту Пентагона, выделяется 200 млн. долл. для предоставления военно-технической помощи Украине, что на 50 млн. долл. больше ассигнования 2017 года.

В Посольстве отметили, что данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов американской поддержки Вооруженным Силам Украины, в частности, таких, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и безопасности сил нашего государства.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн. долл., что на 10 млн. долл. превышает соответствующие расходы прошлого года. Увеличенное финансирование направлено на усиление безопасности поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование».