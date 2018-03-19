Госдолг США превысил $21 трлн
За время президентства Трампа долги выросли на триллион.
Размер национального долга США впервые в истории превысил $21 трлн, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина США.
К 15 марта 2018 года госдолг США составил примерно $21,031 трлн. На момент инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года сумма долга равнялась $19,947 трлн. Таким образом, чуть более чем за год она увеличилась более чем на $1 трлн.
Из текущей суммы $5,674 трлн - это внутригосударственный долг США. Б?льшую часть задолженности - $15,365 трлн составляют долги перед частными юридическими и физическими лицами.
В феврале 2018 года Трамп и члены конгресса США договорились о временном увеличении лимита государственной задолженности. Для этого Белому дому пришлось обратиться к лидерам демократов в конгрессе. Переговоры проходили на фоне угрозы новой приостановки работы госучреждений в стране из-за отсутствия утвержденного бюджета. До этого из-за разногласий Белого дома и конгрессменов по поводу бюджета работа госучреждений в стране оказалась прервана с 20 по 22 января и завершить ее помогло только временное соглашение.
Согласно февральскому решению предельный размер госдолга повышается на срок до 1 марта 2019 года и разрешает неограниченные федеральные займы. При этом перед приходом к власти Трамп обещал в течение восьми лет (два президентских срока) полностью ликвидировать госдолг США.
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Финансы
19.03.2018 11:30