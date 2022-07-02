Гаманці найбагатших людей світу схудли на $1,4 трлн

Рейтинг мільярдерів наводить Bloomberg.

Гаманці найбагатших людей світу схудли на $1,4 трлн
© Pixabay

Після стрімкого зростання статків багатіїв у останні два роки, в 2022 році 500 найбагатших людей світу втратили $1,4 трлн. Такі підрахунки наводить агенція Bloomberg у своєму «Індексі мільярдерів».

Торік стрімке зростання ринків збільшило кількість заможних людей у світі приблизно на 8%, цьогоріч ситуація кардинально змінилась.

Найбільших втрат зазнав засновник криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао, який займає 190 місце в рейтингу мільярдерів: його статки з початку року скоротились на $85,6 млрд і наразі оцінюються у $10,2 млрд.

Другим за втратами став засновник Tesla і Space X Ілон Маск — його статки скоротились на $73,2 млрд.

Третє місце у Джеффа Безоса засновника Amazon. Він втратив $65,3 млрд.

Четверте місце в рейтингу втрат у Марка Цукерберга та його корпорації Meta — його статки скоротились на $64,4 млрд.

П’ятірку мільярдерів, чиї гаманці схудли найбільше, закриває президент групи Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно, який втратив $56,8 млрд.

США, Японія, Китай і Німеччина залишаються серед країн, де мешкають більшість багатих людей світу. Згідно з даними Capgemini World Wealth, майже 64% усіх багатіїв світу живуть в цих чотирьох країнах.

Як повідомлялось раніше, на фоні війни в Україні мільярдери РФ втратили майже 50 млрд доларів, інформує ZN.ua.

У 2021 році Сім'я Волтон, якій належить мережа супермаркетів Walmart, очолила рейтинг найбагатших сімей світу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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