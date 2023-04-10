Starbucks визнаний найдорожчим ресторанним брендом світу

Американська мережа кав'ярень Starbucks Corp. за підсумками сьомого року поспіль стала найдорожчим брендом світу у сегменті громадського харчування. Про це свідчать дані Brand Finance.

Starbucks визнаний найдорожчим ресторанним брендом світу
Фото: znaj.ua

Як змінилася вартість

За минулий рік вартість бренду зросла на 17%, до $53,4 млрд. Завдяки цьому Starbucks збільшила відрив від мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's Corp., що займає друге місце, вартість бренду якої скоротилася на 7%, до $36,9 млрд.

Бренд американських закусочних Texas Roadhouse збільшив свою вартість відразу на 56%, до $2,3 млрд, зафіксувавши найактивніше зростання в секторі. Зараз мережа налічує близько 700 закладів, і компанія розраховує розширити її до 900 найближчими роками.

Третє місце в рейтингу посіла мережа KFC ($17,7 млрд), четверте — піцерії Domino's ($7,4 млрд), п'ятірку замикає Subway ($7,1 млрд).

Єдиним брендом не зі США в топ-10 стала канадська мережа Tim Hortons — вона посіла сьоме місце з показником $6,1 млрд.





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