Starbucks визнаний найдорожчим ресторанним брендом світу

Американська мережа кав'ярень Starbucks Corp. за підсумками сьомого року поспіль стала найдорожчим брендом світу у сегменті громадського харчування. Про це свідчать дані Brand Finance.

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Як змінилася вартість

За минулий рік вартість бренду зросла на 17%, до $53,4 млрд. Завдяки цьому Starbucks збільшила відрив від мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's Corp., що займає друге місце, вартість бренду якої скоротилася на 7%, до $36,9 млрд.

Бренд американських закусочних Texas Roadhouse збільшив свою вартість відразу на 56%, до $2,3 млрд, зафіксувавши найактивніше зростання в секторі. Зараз мережа налічує близько 700 закладів, і компанія розраховує розширити її до 900 найближчими роками.

Третє місце в рейтингу посіла мережа KFC ($17,7 млрд), четверте — піцерії Domino's ($7,4 млрд), п'ятірку замикає Subway ($7,1 млрд).