Скільки коштує жити за кордоном. Найдорожчі міста світу

У 2022 році у найбільших містах світу спостерігалося стрімке зростання вартості життя. Про це свідчить дослідження Economist Intelligence Unit, пише visitukraine.today.

Скільки коштує жити за кордоном. Найдорожчі міста світу
Фото: topvoyager.com

Рейтинг найдорожчих міст світу 2022 року

  • Нью-Йорк, США;
  • Сінгапур;
  • Тель-Авів, Ізраїль;
  • Гонконг;
  • Лос-Анджелес, США;
  • Цюріх, Швейцарія;
  • Женева, Швейцарія;
  • Сан-Франциско, США;
  • Париж Франція;
  • Копенгаген,Данія.

Дослідження порівнює вартість товарів і послуг у 173 містах світу. У середньому в містах, охоплених дослідженням, за рік ціни зросли на 8,1%.

Досить високим був рівень інфляції в США, а найвищий у Туреччині, ціни в Стамбулі за рік зросли на 86%. Більшість європейських міст впали в рейтингу найдорожчих — енергетична криза і ослаблення економіки знизили вартість євро та інших місцевих валют.

Яка вартість життя в інших країнах світу

Помірні ціни на проживання та близькість до України Молдови, Румунії та Чехії. В середньому місячне перебування сім'ї в цих країнах обійдеться в близько 1500 євро.

Якщо ви хочете жити в теплому середземноморському кліматі, то Туреччина — найдешевша тепла країна. Вартість проживання тут різна в залежності від регіону, але якщо ви живете за межами столиці і далі від популярних туристичних міст, ви можете бюджетувати навіть 500 євро на місяць.

Тим, хто хоче жити в Італії чи Іспанії, варто розраховувати на суму в 1500 євро на місяць, тоді як проживання на Кіпрі обійдеться дорожче — від 1700 євро на місяць. А от місяць проживання в Португалії обійдеться від 2000 євро.

Від 2000 до 3000 євро обійдеться місячне перебування в таких країнах, як Франція, Німеччина та Австрія. Це провідні європейські країни з найвищим рівнем життя, а столиця Австрії загальновизнана найкомфортнішим містом для проживання.

Місяць проживання у Швейцарії буде найдорожчим серед країн Центральної Європи — необхідна сума може бути більше 3000 євро.

Якщо ви хочете жити в північній частині Європи, то найдорожчою країною тут є Норвегія, як і в Швейцарії, вам потрібно мати мінімум 3000 євро на місяць на проживання.

А в таких країнах, як Данія, Швеція, Нідерланди та Фінляндія, можна розраховувати в середньому на 2500 євро на місяць.





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